حملات مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الري والأراضي الزراعية بنجع حمادي

​نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي شمال قنا، حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات على أملاك الري والأراضي الزراعية، حيث أسفرت الجهود عن إزالة 24 حالة تعدٍ شملت أسوارًا وأحواشًا مخالفة، بناءً على توجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، خلال زيارته الميدانية التي أجراها لمركز نجع حمادي أول أمس.

​وأشرف على الحملة حسين زمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، بمشاركة أحمد محمود، نائب رئيس المدينة، وعبير عبدالحافظ، رئيسة الوحدة المحلية لقرية بهجورة، وذلك بالاستعانة بمعدات وسيارات الوحدة المحلية التي تولت إزالة المنشآت المخالفة حتى سطح الأرض.

​وفي سياق متصل، واصلت الأجهزة التنفيذية جهودها، حيث تمكنت الوحدة المحلية لقرية الغربي بهجورة برئاسة ناجح حلمي، من تنفيذ إزالة لحالتين على مساحة 175 مترًا مربعًا، عبارة عن أسوار مبنية بالطوب الأبيض البلوك ومونة الأسمنت بارتفاع 3 أمتار.

​كما نجحت الوحدة المحلية لقرية أولاد نجم بهجورة، بقيادة عزت عمر، رئيس القرية، في إزالة 3 حالات تعدٍ بإجمالي مساحة بلغت 612 مترًا مربعًا، شملت حالتين لأسوار من الطوب الأبيض بارتفاع متر واحد، وحالة أخرى لمبنى من الطوب الأبيض مسقوف بالجريد وجذوع النخل.

واختتمت الحملة أعمالها في قرية السلامية بقيادة عزت قناوي، نائب رئيس المركز، وبحضور عماد محمود، رئيس القرية، حيث تم تنفيذ إزالة لـ 5 حالات تعدٍ بإجمالي مساحة بلغت 1365 مترًا مربعًا، وتنوعت المخالفات في هذه القرية ما بين غرف وأسوار مبنية بارتفاعات مختلفة، وتمت إزالتها بالكامل ضمن خطة المحافظة المستمرة للقضاء على كافة أشكال التعديات على أراضي الدولة ومجاري الري.