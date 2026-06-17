تحويلات مرورية جديدة بكوبرى أكتوبر لتنفيذ أعمال الصيانة

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع إستكمال تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة كوبرى 6 أكتوبر.

مما يستلزم الغلق الكلى لمنزل كوبرى باغوص إتجاه مهمشة "منطقة المفارق من أعلى كوبرى باغوص" إعتباراً من الساعة 12,5 صباح يوم الأربعاء الموافق 17/6/2026 وحتى الساعة 6 صباح نفس اليوم ولمدة (15) ليلة، مع توجيه حركة المركبات بالإستكمال إتجاه كوبرى 6 أكتوبر أعلى مهمشة أثناء تنفيذ الأعمال مع ضرورة تنفيذ أعمال تهدئة المركبات من أعلى كوبرى 6 أكتوبر أعلى كوبرى مهمشة أثناء تنفيذ أعمال اللحامات الخاصة بالبكيات المعدنية) .





ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.





