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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: مصر أصبحت شريكا اقتصاديا لا غنى عنه في جهود تحقيق الاستقرار الإقليمي

النائب سعيد منور لحوتي
النائب سعيد منور لحوتي
حسن رضوان

أكد النائب سعيد منور لحوتي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال قمة مجموعة السبع، يحمل دلالات اقتصادية وسياسية مهمة، ويعكس المكانة التي باتت تحتلها مصر كشريك رئيسي في جهود تحقيق الاستقرار والتنمية بالمنطقة، فضلًا عن الثقة الدولية المتزايدة في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات ومواصلة مسار الإصلاح والتنمية.

وقال منور، إن حرص الإدارة الأمريكية على عقد هذا اللقاء مع الرئيس السيسي يؤكد أهمية الدور المصري في صياغة التوازنات الإقليمية، ليس فقط من منظور سياسي وأمني، وإنما أيضًا باعتبار مصر أحد أهم الأسواق الاقتصادية الواعدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، بما تمتلكه من بنية تحتية متطورة ومشروعات قومية كبرى وموقع استراتيجي يجعلها مركزًا للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية.

 القمة واللقاءات الثنائية للرئيس تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة

وأوضح أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أن تأكيد الرئيس السيسي خلال اللقاء على مواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي وزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري، خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا والتحول الرقمي، بما يدعم جهود الدولة المصرية في توطين الصناعة وتعزيز معدلات النمو وخلق فرص العمل.

وأشار إلى أن اللقاء جاء في توقيت بالغ الأهمية يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات متسارعة نتيجة التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد، الأمر الذي يبرز أهمية التنسيق بين الدول الكبرى والقوى الإقليمية المؤثرة للحفاظ على استقرار الأسواق العالمية وضمان استمرار حركة التجارة والاستثمار.

وأضاف منور أن مشاركة الرئيس السيسي في أعمال قمة مجموعة السبع وكلمته خلال جلساتها عكستا رؤية مصر الشاملة تجاه القضايا الاقتصادية الدولية، حيث ركزت على ضرورة تحقيق تنمية عادلة ومستدامة للدول النامية، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، فضلًا عن أهمية توفير التمويل اللازم للدول النامية وتمكينها من التعامل مع التحديات المرتبطة بالغذاء والطاقة والتغيرات المناخية.

وأكد أن الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس السيسي تعكس إدراكًا عميقًا لطبيعة التحديات الاقتصادية العالمية، وتؤكد أن استقرار الاقتصاد العالمي بات مرتبطًا بشكل وثيق بتحقيق الاستقرار السياسي وتسوية النزاعات الإقليمية، وهو ما يفسر حرص مصر الدائم على دعم الحلول السلمية والدبلوماسية للأزمات المختلفة.

واختتم النائب سعيد منور لحوتي تصريحاته بالتأكيد على أن الحضور المصري الفاعل في المحافل الدولية الكبرى، واللقاءات التي يجريها الرئيس السيسي مع قادة العالم، تسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري، وتدعم جهود الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفتح أسواق وفرص تعاون جديدة بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو والتنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

الرئيس عبد الفتاح السيسي النائب سعيد منور لحوتي لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب

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