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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير التنمية الاجتماعية البحريني يبحثان تعزيز سبل التعاون بين الوزارتين

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع

أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عمق العلاقات بين مصر والبحرين، مشيدة بالتعاون والتنسيق مع وزير التنمية الاجتماعية البحريني السيد أسامة بن صالح العلوي، سواء على المستوى الثنائي، أو على مستوى جامعة الدول العربية، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز سبل التعاون في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين في مجال الشؤون الاجتماعية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الدكتورة مايا مرسي، اليوم /الخميس/ مع وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور الأستاذة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، والأستاذة أميرة تاج الدين مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات.

واستهل الوزيران الاجتماع بتبادل التهنئة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، سائلين المولى العلي القدير أن يجعله عاماً مليئاً بالخير والبركة على الأمتين العربية والإسلامية.

وتناول الاجتماع مناقشة تعزيز سبل التعاون بين الوزارتين، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في مجال الشؤون الاجتماعية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مذكرة التفاهم شاملة ومتكاملة، إذ اشتملت على مجموعة من المحاور الجوهرية التي تمثل أولويات راسخة بين الوزارتين، وهي شؤون الرعاية الاجتماعية، شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، الأسر المنتجة، الطفولة، كبار السن، شبكات الأمان الاجتماعي، الشمول المالي للفئات الأولى بالرعاية، مؤسسات المجتمع الأهلي والعمل التطوعي.

من جانبه.. ثمن السيد أسامة بن صالح العلوي، التعاون والتنسيق الدائم والمستمر مع وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدا أنه يعول كثيرا على مذكرة التفاهم بين الوزارتين للاستفادة وتبادل الخبرات في مجالات العمل المشتركة.

واختتم اللقاء بتأكيد كلا الوزيرين على سرعة العمل على تعزيز سبل التعاون في إطار مذكرة التفاهم، وعقد لقاءات دورية بين ممثلي الوزارتين كل في مجال تخصصه لتحقيق أقصي استفادة وتبادل الخبرات بما يعود بالفائدة على المواطنين في كلا البلدين الشقيقين.

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مصر البحرين

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