معاريف: بعد تراجع العلاقات مع إسرائيل.. خبير في علم الأعداد يتوقع مرحلة صعبة لماكرون

نشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية تقريراً تناول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من زاوية غير تقليدية، حيث استعرضت توقعات لأحد خبراء علم الأعداد بشأن مستقبله السياسي، وذلك في وقت تشهد فيه العلاقات الفرنسية الإسرائيلية حالة من التوتر والتراجع على خلفية مواقف باريس الأخيرة تجاه عدد من القضايا الإقليمية.

وبحسب التقرير، يرى خبير علم الأعداد أن ماكرون قد يواجه مرحلة سياسية معقدة خلال الفترة المقبلة، مع احتمال تعرضه لتحديات وضغوط متزايدة قد تؤثر على مكانته السياسية في الداخل الفرنسي.

واستند التحليل إلى قراءة رقمية لتاريخ ميلاد الرئيس الفرنسي، معتبراً أن شخصيته تجمع بين الطموح والرغبة في التوسع السياسي، إلى جانب ميل إلى اتخاذ قرارات كبرى قد تثير جدلاً واسعاً.

وأشار التقرير إلى أن الفترة المقبلة قد تحمل لماكرون مواجهات سياسية داخلية معقدة، فيما اعتبر أن عام 2027 قد يشكل محطة مفصلية في مسيرته السياسية بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة.

ويأتي نشر التقرير في ظل تصاعد التوتر بين باريس وتل أبيب خلال الأشهر الأخيرة، عقب مواقف فرنسية أثارت انتقادات إسرائيلية بشأن الحرب في غزة والاعتراف بالدولة الفلسطينية.