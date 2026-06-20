بدء إجراءات إقامة مشروعات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح..ونائب: نؤيد استخدام التكنولوجيا الحديثة

قام الفريق مهندس كامل الوزير ، وزير النقل والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بزيارة ميدانية إلى جبل سحابة بشبه جزيرة سيناء، ومنطقة جبل عتاقة بالسويس، بمشاركة المهندس إيهاب إسماعيل رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس سامى أبووردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، لتفقد واستطلاع بعض الأماكن وبدء الإجراءات اللازمة لإقامة عدد من المشروعات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.

التوسع فى مشروعات الطاقات المتجددة

شملت الزيارة الميدانية، تفقد عدد من المواقع على ارتفاعات مختلفة، وكذلك المواقع ذات الارتفاعات العالية والتى تصل فى منطقة جبل سحابة إلى 640 متراً، وفى مناطق جبل عتاقة إلى 870 متراً، وتم مراجعة سرعات الرياح اللحظية ميدانيا، والوقوف على واقع الملاءمة الجغرافية لكل موقع، وامتدت الزيارة لتشمل مناطق متنوعة ومختلفة من حيث المساحة والارتفاع ونسبة الميل والانحراف فى نطاق الجبلين، وتم مراجعة المسارات الخاصة بشبكة نقل الكهرباء، واختيار بعض الأماكن فى إطار خطة التوسع فى مشروعات الطاقات المتجددة وضغط الجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات الحالية للوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 45 % من مزيج الطاقة عام 2028، تنفيذا لاستراتيجية العمل، وإضافة قدرات توليديّة جديدة من الطاقات المتجددة لخفض استهلاك الوقود والحد من انبعاثات الكربون.

تأتي الزيارة استمرارا للمساعي الحثيثة والجولات الميدانية لاستطلاع واختبار الأماكن الأكثر ملاءمة انطلاقا من رؤية الدولة لحسن إدارة الموارد الطبيعية وتعظيم عوائدها، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة والاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وحسن إدارة واستغلال ما تتمتع به مصر من ثراء كبير في مصادرها الطبيعية والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

ومن جانبه قال النائب طلعت السويدي ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، إن الطاقة المتجددة هي أي نوع طاقة تخرج إنتاج كهرباء بدون وضع وقود لها ، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وهي التي نراها على الطرق أثناء السفر وهي المراوح ، حيث حدث تطور غير مسبوق في طاقة الرياح.

وأشار السويدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أول مشروع قامت مصر بإنشاءه في طاقة الرياح منذ 15 عام ، حيث كانت المروحة الواحدة تبدأ بـ 300 ميجا وات ثم وصلت إلى 500 ميجا وات ، وحينما وصلت إلى 1 ميجا وات، قولنا أنها أرقام مذهلة.

وأوضح عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن آخر مشروع افتتحه مصر بشأن طاقة الرياح كان بـ3.5 ميجا وات لكل مروحة ، والجديد هو أن ستصل المروحة الواحدة إلى 7.5 ميجا وات ، وبالتالي لن نصل إلى أحدث شيىء في التكنولوجيا لأنها تتغير سنويا ، وبالتالي ليس من المنطقي حينما تتغير التكنولوجيا نلغي القديم ونستبدله بالجديد ، ولكننا مع التكنولوجيا الحديثة ونعود لكي نجدد من الجديد.