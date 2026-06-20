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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سقطت عليه عارضة المرمى.. وفاة شاب خلال مباراة كرة قدم بالإسماعيلية وسط حالة من الحزن

الشاب المتوفي
الشاب المتوفي

خيّم الحزن على أهالي محافظة الإسماعيلية، بعد وفاة الشاب محمد غريب أبو الندا، ابن منطقة أبو عطوة، في حادث مأساوي أثناء ممارسته كرة القدم بأحد الملاعب الشعبية على الطريق الدائري بالإسماعيلية.


وبحسب المعلومات الأولية، كان الشاب يشارك في مباراة كرة قدم مع أصدقائه، قبل أن تسقط عليه عارضة المرمى بشكل مفاجئ، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة، فارق على إثرها الحياة، في واقعة صادمة أثارت حالة من الحزن والأسى بين أهالي المنطقة.


وسادت حالة من الصدمة بين أصدقاء الفقيد وأبناء أبو عطوة عقب انتشار نبأ وفاته، حيث عرف الراحل بحسن الخلق والسيرة الطيبة، وكان يتمتع بمحبة كبيرة بين الجميع.


وشُيعت جنازة الراحل في مشهد مهيب، بمشاركة الآلاف من أهالي الإسماعيلية وأبناء منطقة أبو عطوة، الذين حرصوا على وداعه إلى مثواه الأخير، وسط مشاعر الحزن والدعوات له بالرحمة والمغفرة.


وأعاد الحادث المأساوي المطالبة بضرورة مراجعة اشتراطات السلامة بالملاعب والساحات الشعبية، والتأكد من تثبيت العوارض بصورة آمنة، حفاظًا على أرواح الشباب ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.


وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء، حيث نعى الأهالي وأصدقاء الفقيد الشاب الراحل بكلمات مؤثرة، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.
 

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

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