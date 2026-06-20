ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على شخص والاستيلاء على أمواله

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي لقيامه بالنصب والاحتيال على شخص والاستيلاء على أمواله .

وكان قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغا من مالك محل مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة) بقيام (أحد العاملين لديه ، مقيم محافظة البحيرة) بإقناعه بشراء مبلغ مالي "عملات أجنبية" نظير "عملات محلية" من أحد أقاربه بسعر أقل من الرسمي، وحال توجههما لأحد المناطق بدائرة القسم لإتمام الاتفاق فوجئ بسيارة ميكروباص يستقلها (5 أشخاص) انتحلوا صفة رجال شرطة واصطحابهما داخل السيارة والاستيلاء على المبلغ المالي منه، وعقب ذلك قاموا بإنزاله بمفرده بالطريق الدائري ولاذوا بالهرب .

وتم ضبط العامل المشار إليه ، وضبط بحوزته مبالغ مالي من حصيلة الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقيامه بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في النصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة بالاشتراك مع 5 أشخاص "لهم معلومات جنائية" تم ضبطهم وضبط بحوزتهم مبلغ مالي، وكمية من المصوغات الذهبية ، والسيارة الميكروباص المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأن المضبوطات من متحصلات الواقعة.