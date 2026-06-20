انطلاق منافسات البطولة العربية لألعاب القوى.. اليوم

انطلقت اليوم منافسات البطولة العربية لألعاب القوى تحت 16 سنة وتحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية خلال الفترة من 20 إلى 24 يونيو 2026، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وبمشاركة 14 دولة عربية.

بدأت فعاليات اليوم الأول من الطولة العربية لألعاب القوى، في الفترة الصباحية بإقامة نهائي سباق 5000 متر مشي للسيدات تحت 23 سنة، فيما تتواصل المنافسات بإقامة نهائي سباق 100 متر عدو سداسي للبنين تحت 16 سنة في الثامنة صباحًا، يليه نهائي سباق 80 متر حواجز خماسي للبنات، ثم نهائي الوثب الطويل السداسي للبنين، على أن تختتم الفترة الصباحية بنهائي الوثب العالي الخماسي للبنات.

وتشهد الفترة المسائية، منافسات نهائيات دفع الجلة والقفز بالزانة ورمي الرمح والوثب العالي للبنين تحت 16 سنة، إلى جانب مراسم تتويج الفائزين في سباقات المشي لفئة تحت 23 سنة.

كما يشهد اليوم الأول إقامة حفل الافتتاح الرسمي للبطولة في الثامنة مساءً، وسط حضور رسمي ورياضي عربي، قبل استئناف المنافسات والتتويجات، بالإضافة إلى انطلاق التصفيات المسائية لسباقات السرعة بمختلف الفئات المشاركة.

وتشهد البطولة مشاركة 14 دولة عربية هي: السعودية، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، اليمن، العراق، لبنان، الأردن، تونس، الجزائر، ليبيا، المغرب، السودان، جيبوتي، إلى جانب مصر الدولة المستضيفة، في تأكيد جديد على المكانة المتميزة التي تحظى بها البطولة على مستوى ألعاب القوى العربية.