قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لقاءات إعلامية قبل المران الختامي لمنتخب مصر استعدادا لمواجهة نيوزيلندا
الرئيس السيسي: المتميزون ماينفعش يتسابوا.. لازم نشوفهم ونبني عليهم
امتحانات الثانوية العامة |توضيح عاجل بشأن درجة النجاح في الدين وعدد الأسئلة
أرقام مذهلة وسرعة هائلة.. صحف نيوزيلندا تتغنى بمحمد صلاح قبل مواجهة الفراعنة
تراجع أسعار الطماطم والبطاطس والخيار والفاصوليا الخضراء والكوسة والفلفل
جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 |غداً إمتحان التربية الدينية يبدأ 9 صباحا
من العقوبات إلى عموتة.. كيف بدأ الأهلي أكبر عملية إعادة بناء بعد موسم الإخفاق؟
بقوة 5.8 ريختر.. زلزال يضرب جزيرة كريت باليونان
الرئيس السيسي: ندرس إيفاد الأئمة المتفوقين في بعثات خارجية وإعداد نماذج مشرفة للشباب
البابا تواضروس يفتتح أكبر ملتقى توظيف ويوجه رسالة أمل للشباب | صور
الرئيس السيسي: تأهيل الأئمة العشرة الأوائل بدراسات عليا أو بعثات بالخارج
الرئيس السيسي يوجه بدعم الأئمة المتميزين واستكمال الدراسات العليا للحاصلين على الماجستير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انطلاق منافسات البطولة العربية لألعاب القوى.. اليوم

العاب القوى
العاب القوى
ياسمين تيسير

انطلقت اليوم منافسات البطولة العربية لألعاب القوى تحت 16 سنة وتحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية خلال الفترة من 20 إلى 24 يونيو 2026، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وبمشاركة 14 دولة عربية.

بدأت فعاليات اليوم الأول من الطولة العربية لألعاب القوى، في الفترة الصباحية بإقامة نهائي سباق 5000 متر مشي للسيدات تحت 23 سنة، فيما تتواصل المنافسات بإقامة نهائي سباق 100 متر عدو سداسي للبنين تحت 16 سنة في الثامنة صباحًا، يليه نهائي سباق 80 متر حواجز خماسي للبنات، ثم نهائي الوثب الطويل السداسي للبنين، على أن تختتم الفترة الصباحية بنهائي الوثب العالي الخماسي للبنات.

وتشهد الفترة المسائية، منافسات نهائيات دفع الجلة والقفز بالزانة ورمي الرمح والوثب العالي للبنين تحت 16 سنة، إلى جانب مراسم تتويج الفائزين في سباقات المشي لفئة تحت 23 سنة.

كما يشهد اليوم الأول إقامة حفل الافتتاح الرسمي للبطولة في الثامنة مساءً، وسط حضور رسمي ورياضي عربي، قبل استئناف المنافسات والتتويجات، بالإضافة إلى انطلاق التصفيات المسائية لسباقات السرعة بمختلف الفئات المشاركة.

وتشهد البطولة مشاركة 14 دولة عربية هي: السعودية، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، اليمن، العراق، لبنان، الأردن، تونس، الجزائر، ليبيا، المغرب، السودان، جيبوتي، إلى جانب مصر الدولة المستضيفة، في تأكيد جديد على المكانة المتميزة التي تحظى بها البطولة على مستوى ألعاب القوى العربية.

البطولة العربية العاب القوى القوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

6840 جنيهًا..آخر تحديث لسعر أكبر عيار ذهب في الصاغة اليوم

أرشيفية

لأول مرة منذ 6 أشهر.. الذهب عيار 21 أقل من 6 آلاف جنيه

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

صورة ارشيفية

زوج ينهي حياة زوجته في الإسماعيلية ويخفي جثتها تحت السرير

هل يتم ترحيل إجازة 30 يونيو

هل يتم ترحيل إجازة 30 يونيو؟.. خريطة العطلات الرسمية المتبقية في 2026

حادث دهس بائعة الشاي بحدائق الاهرام

من عربة الشاي إلى قاعة التحقيق.. كيف قلبت 12 ساعة مسار قضية هدير في حدائق الأهرام؟ | القصة الكاملة

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجتك فى الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد

مباراة تركيا وباراجوي

طرد تاريخي.. مباراة تركيا وباراجوي تشهد أول تطبيق لتعديلات الفيفا الجديدة

ترشيحاتنا

فضل شاكر

تأجيل محاكمة فضل شاكر.. إعرف التفاصيل

رامي عياش

بعد 20 عامًا.. رامي عياش يشعل الصيف بإعادة "خد حرير"

ألهام شاهين وليلى علوي وهالة صدقي

إلهام شاهين تتألق في ظهور جديد رفقة هالة صدقي وليلى علوي

بالصور

على الموضة.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

لوك جذاب .. روبي تستعرض رشاقتها.. صور

روبي
روبي
روبي

فستان أنيق.. جوري بكر تستعرض جمالها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

رئيس حي ثان الزقازيق يطمئن على جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة

مدرسة
مدرسة
مدرسة

فيديو

جوناثان ديفيد لقاء كندا وقطر

4 أرقام قياسية في لقاء كندا وقطر.. ليلة لن ينساها الكنديون

عريس قنا

فيديو متداول يشعل السوشيال ميديا.. عريس يدخل زفافه على ظهر حمار في قنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

المزيد