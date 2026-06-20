تعليم الوادي الجديد: فتح باب تلقي التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، فتح باب التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 /2026.

نتائج الشهادة الإعدادية

وأكدت المديرية أن طلبات التظلم تقدم عبر الموقع الإلكتروني بدءا من السبت 20 يونيو 2026 لمدة 15 يوما، وفقًا للإجراءات والضوابط المنظمة لذلك.

وطالبت أولياء الأمور والطلاب بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة، لتقديم التظلمات وعدم التأخر عن الفترة المعلنة.

في وقت سابق، اعتمدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي بنسبة نجاح بلغت 86%، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم قناوي مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وتقدّم للامتحانات 5568 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة، نجح منهم 4774 طالبًا فيما تغيب 23 طالبًا، كما بلغت نسبة حضور ونجاح الإعدادية المهنية 70% والصم وضعاف السمع 100%.