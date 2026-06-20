الوادي الجديد تستعد لانطلاق امتحانات الثانوية العامة غدًا الأحد

في إطار توجيهات الدكتورة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد برفع درجة الاستعداد القصوى وضمان الجاهزية الكاملة لانطلاق امتحانات الثانوية العامة المقرر بدء أعمالها صباح غدٍ الأحد، ترأس السيد عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة المساعد ، اليوم ، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة الموقف التنفيذي للاستعدادات النهائية بمختلف المراكز، بحضور رؤساء المراكز والدكتور إبراهيم قناوي مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وممثلي الجهات المعنية بالتأمين والحماية المدنية والمرافق.

واستعرض الاجتماع جاهزية لجان واستراحات الثانوية العامة على مستوى المحافظة، والتأكيد على الانتهاء من أعمال النظافة العامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تواجد الباعة الجائلين بمحيط اللجان، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وسرعة التعامل مع أية ملاحظات أو معوقات قد تؤثر على انتظام سير الامتحانات، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة للطلاب والقائمين على أعمال الامتحانات منذ الساعات الأولى لانطلاقها.

كما تطرق اللقاء إلى استعراض نتائج جهود منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة، ومعدلات التقديم على المنصة الوطنية، وموقف رصد وإزالة التعديات، مؤكدًا أهمية استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق بين الجهات المختصة لدفع معدلات الإنجاز وتحقيق المستهدفات المحددة.