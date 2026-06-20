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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مصلحة الضرائب تعلن تفاصيل الندوات التثقيفية في أسبوع

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب
محمد يحيي

تستعد مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال؛ اعتبارا من صباح غدًا الأحد  20-6-2026؛البدء في تنظيم ندوات تثقيفية لتوعية الممولين علي مدار الأسبوع الجاري.

تفاصيل الندوات

وتسعى مصلحة الضرائب المصرية؛ نحو اطلاق 12 ندوة تثقيفية على مدار الأسبوع الجاري بواقع 3 ندوات يومية تبدأ من الأحد حتي الخميس المقبل.

جدول مواعيد المحاضرة

تركز المحاضرات التي تستهدفها مصلحة الضرائب المصرية على أكثر من 5 ملفات استراتيجية أبرزها " الفاتورة والإيصال الإلكتروني، احتساب ضرائب المرتبات والأجور PayRoll، حزمة التسهيلات والحوافز الضريبية المقدمة للممولين، ربط الفاتورة الإلكترونية مع منظومة نافذة التابعة لمصلحة الجمارك المصرية.

ويحاضر في المحاضرات نخبة من قيادات المصلحة علي مستوى المأموريات والإدارات المتخصصة أبرزها إدارات" التطوير ومتابعة البرامج، البحوث الضريبية، مركز أول كبار الممولين، وحدة التجارة الإلكترونية، الإرشاد الضريبي، التفتيش على المصالح الحكومية، الدعم الداخلي للتعاملات الإلكترونية".

موضوعات المحاضرات

تتضمن أبرز المحاضرات التي تحمل أرقام من من من من 2980 حتى 2994  خلال المدة المذكورة حيث تتضمن الندوات وورش التدريب بعناوين وموضوعات:

  • منظومة الفاتورة الإلكترونية
  • دور منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية "ساب" في تبسيط الاجراءات الضريبية
  • المعالجة الضريبية لأنشطة المهن الحرة دخل وقيمة مضافة
  • التعديلات المقترحة في الضريبة علي القيمة المضافة في حزمة التسهيلات الثانية
  • منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة علي الأجور والمرتبات
  • نظرة عامة علي منظومة الايصال الإلكتروني وأهدافها ومزاياها والفرق بينها وبين منظومة الفاتورة الإلكترونية
  • الضريبة علي التجارة الإلكترونية
  • كيفية الاستفادة من النظام الضريبي المبسط
  • منظومة الفاتورة الإلكترونية والربط بينها وبين منظومة نافذة
  • الاعفاءات الضريبية في ضوء القانون 67 وتعديلاته
مصلحة الضرائب رشا عبد العال اخبار مصر الفاتورة الإلكترونية التسهيلات الضريبية توعية الممولين

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