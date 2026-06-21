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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الإعدام شنقًا للمتهم بقتـ.ـل شاب بعد استدراجه بسبب مبلغ مالي بشبرا الخيمة

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، بالإعدام شنقًا لعامل بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية بالموافقة على إعدامه، وذلك لإدانته بقتل شاب عمدًا مع سبق الإصرار، وإحراز سلاح أبيض دون ترخيص، على خلفية استدراج المجني عليه بدافع منحه مبلغًا ماليًا ثم قتله طعنًا، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.


صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، ومحمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكى وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم “إسلام م. ب.”، 22 عامًا، عامل، ومقيم بشارع عبده بلطيه بالخصوص، في الجناية رقم 21334 لسنة 2025 ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2424 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، لأنه في 26 يونيو 2025 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، قتل المجني عليه "يوسف عماد حمدي" عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه، وأعد لهذا الغرض سلاحًا أبيض، واستدرجه إلى مكان ناءٍ موهمًا إياه بإقراضه مبلغًا ماليًا، وما إن ظفر به حتى انهال عليه بعدة طعنات في الرقبة والصدر والبطن، فأودت بحياته.
كما أحرز المتهم سلاحًا أبيض دون ترخيص.

القليوبية محافظة القليوبية محكمة جنايات شبرا الخيمة جنايات شبرا الخيمة شبرا الخيمة

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