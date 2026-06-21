لجنة المراسم تتألق في افتتاح البطولة العربية لألعاب القوى بالإسماعيلية





خطفت لجنة المراسم الأضواء خلال حفل افتتاح البطولة العربية لألعاب القوى تحت 16 و23 سنة، الذي أقيم باستاد هيئة قناة السويس، بعدما قدمت نموذجًا مشرفًا للتنظيم والاحترافية، وساهمت في إخراج الحفل بصورة تليق بمكانة مصر وقدرتها على استضافة أكبر الأحداث الرياضية العربية.

وظهرت لمسات لجنة المراسم بوضوح منذ استقبال الوفود العربية وكبار الضيوف وحتى لحظات انطلاق مراسم الافتتاح، حيث سادت الدقة والانضباط والتناغم بين مختلف اللجان العاملة، الأمر الذي حظي بإشادة واسعة من ممثلي الاتحادات العربية والوفود المشاركة.

من جانبه أكد الكابتن مجدي عبدالبديع عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى ورئيس لجنة المراسم بالبطولة أن النجاح الكبير الذي شهده حفل الافتتاح جاء نتيجة عمل جماعي متواصل وجهود مكثفة استمرت لأسابيع من أجل تقديم صورة حضارية تليق باسم مصر والرياضة العربية.

وقال عبدالبديع: "كنا حريصين على أن يكون حفل الافتتاح رسالة ترحيب ومحبة لكل الأشقاء العرب، وأن نعكس الوجه الحضاري لمصر وقدرتها الدائمة على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى بأعلى مستوى من الاحترافية."

وأضاف: "ما شاهدناه من انضباط وتعاون بين جميع اللجان يؤكد أن نجاح البطولة هو ثمرة منظومة عمل متكاملة، ونتطلع إلى استمرار هذا النجاح طوال أيام المنافسات."

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن البطولة تمثل فرصة مهمة لاكتشاف جيل جديد من الأبطال العرب، معربًا عن فخره بالمشهد الرائع الذي شهدته الإسماعيلية في يوم الافتتاح، والذي عكس روح الوحدة والتآخي بين الشباب العربي تحت مظلة الرياضة.

ويُعد الأداء المتميز للجنة المراسم أحد أبرز عوامل النجاح في اليوم الأول للبطولة، التي انطلقت وسط إشادة عربية واسعة بالتنظيم المصري المتميز، لتؤكد مجددًا مكانة مصر كوجهة رائدة لاستضافة وتنظيم البطولات الرياضية الكبرى.