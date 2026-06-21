بمشاركة 14 دولة عربية.. افتتاح ملهم للبطولة العربية لألعاب القوى تحت 16 و23 سنة بالإسماعيلية

شهد استاد هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية حفل افتتاح ملهمًا للبطولة العربية لألعاب القوى لفئتي تحت 16 سنة وتحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 20 إلى 24 يونيو، تحت رعاية الدكتور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، وبمشاركة 14 دولة عربية.

بدأت مراسم الافتتاح بطابور عرض المنتخبات المشاركة، أعقبه عرض للموسيقى العسكرية، ثم عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وأداء قسم الحكام، قبل أن يلقي العميد حاتم فودة، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، كلمته الترحيبية بالوفود المشاركة.

وحضر حفل الافتتاح الدكتور تامر عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للتميز والابتكار الرياضي ممثلًا عن وزارة الشباب والرياضة، إلى جانب السيد ماجد باسنبل، الأمين العام للاتحاد العربي لألعاب القوى، وعدد من رؤساء الاتحادات العربية والأفريقية والآسيوية، ونائب رئيس الاتحاد العالمي لألعاب القوى، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد العالمي.

وفي هذا الإطار، رحب جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بجميع الوفود العربية المشاركة في بلدهم الثاني مصر، مشيرًا إلي تطلعه إلى نسخة متميزة من البطولة تسهم في أواصر الأخوة والتعاون بين الشباب العربي".

وتابع وزير الشباب والرياضة: "أثق في قدرة الاتحاد المصري لألعاب القوى واللجنة المنظمة على تقديم بطولة ناجحة تعكس حجم التطور الذي تشهده الرياضة المصرية، وتسهم في دعم جهود اكتشاف وصقل المواهب العربية الواعدة، وإعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على المنافسة على المستويات القارية والدولية".



وفي كلمته، رحب العميد حاتم فودة، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، بالوفود العربية المشاركة، موجهًا الشكر إلى وزارة الشباب والرياضة على الرعاية والدعم المستمر، كما وجه الشكر إلى القنصل السعودي على حضوره ودعمه للبطولة، ورحب برؤساء الاتحادات العربية والدولية والضيوف المشاركين، معربًا عن تقديره للاعبين والمدربين والحكام والاتحاد الدولي والاتحاد العربي لألعاب القوى، كذلك هيئة قناة السويس على الدعم المقدم وحسن التنظيم والاستضافة.

وأكد "فودة" على أهمية استضافة البطولة والخروج بيها بأفضل صورة ممكنة تسهم في دعم العلاقات الرياضية العربية وروح المنافسة الشريفة بين اللاعبين الأشقاء العرب، مشيرًا أن منافسات البطولة تحت 16 سنة لأول مرة فرصة كبيرة أمام المواهب الواعدة للاحتكاك واكتساب الخبرات الدولية.

ومن جانبها، نقلت السيدة ماريا كيوفيان، نائب رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى، ورئيس الوفد اللبناني تحيات العميد علي الشيبي رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى، معربة عن تقديرها لحفاوة الاستقبال وحسن التنظيم والاستضافة، ومؤكدة أن هذه البطولة تمثل نموذجًا للتعاون والتواصل بين الشباب العربي في أجواء من المنافسة الشريفة على أرض مصر.

وتشهد البطولة مشاركة منتخبات مصر، والسعودية، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان، واليمن، والعراق، ولبنان، والأردن، وتونس، والجزائر، وليبيا، والمغرب، والسودان، وجيبوتي.

ومن المقرر أن تتواصل منافسات البطولة خلال الأيام المقبلة بمشاركة واسعة من

اللاعبين واللاعبات في الفئتين العمريتين تحت 16 سنة وتحت 23 سنة، وسط تطلعات لتحقيق مستويات فنية متميزة تعكس تطور ألعاب القوى العربية.