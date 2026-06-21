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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليوم.. اتحاد الكرة يفتح باب القيد لفترة الانتقالات الصيفية استعدادا للموسم الجديد

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
إسلام مقلد

يفتح اتحاد الكرة اليوم الأحد باب القيد الصيفي (فترة الانتقالات الأولى) لموسم 2026-2027 في مصر رسمياً، ويستمر تسجيل القائمة الأولى لجميع المراحل والمسابقات حتى الخميس 16 يوليو 2026.

موعد تسجيل الصفقات الجديدة

تبدأ عملية تسجيل القوائم الإضافية فور اعتماد القوائم الأولى، حيث تم تحديد مواعيد إغلاقها التفصيلية للمسابقات التي تشهد عقود احتراف لتنتهي في أندية القسم الأول يوم السبت 15 أغسطس 2026، بينما تنتهي لأندية القسم الثاني والمراحل السنية حتى مواليد 2011 يوم الخميس 13 أغسطس 2026، ولأندية القسم الثالث يوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026، وفي مسابقات الصالات والكرة النسائية يوم السبت 22 أغسطس 2026.

إجراءات القيد لموسم 2026-2027

1- يكون تسجيل القائمة الأولى لكل الأندية في الفترة من 2026/6/21 وحتى 2026/7/16

2- تكون فترة الإضافة للقسم الرابع ومواليد 2012 / 2013 / 2014 /2016/2015 / 2017 /2018 2026/9/3 في الفترة من 2026/8/16 وحتى

3- يحق للاعب الهاو الانتقال لنادي كمحترف في الفترة من 2026/7/17 وحتى 2026/8/15 بعد سداد التعويضات المذكورة في قواعد القيد للموسم 2027/2026 للاتحاد لتوزيعها على الأندية المستحقة.

4 -في حال رغبة اللاعب الهاوي في الانتقال لناد كهاوٍ يتم تقديم طلب من اللاعب استمارة النادي الجديد لفرع الاتحاد المقيد به النادي الجديد.

5- لا يسمح بضم أي لاعب جديد أقل من خمسة عشر سنة خارج محافظته إلا بموافقة الاتحاد وبالشروط الآتية:

أ- إذا كان ولي أمر اللاعب مقيماً في نطاق المحافظة الموجود بها النادي المقيد به.

ب- إذا كان النادي الذي يرغب في قيده يبعد مسافة لا تزيد على 50 كيلومترا.

ج- أن يكون اللاعب منتقلاً لأسباب تتعلق بالدراسة وفي هذه الحالة لا يشارك إلا لأندية الهواة.

اتحاد الكرة باب القيد الصيفي موسم 2026 قيد اللاعبين فترة الانتقالات الصيفية

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