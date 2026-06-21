خاص.. موقف الأهلي النهائي من عودة أكرم توفيق إلى التتش

اقترب أكرم توفيق لاعب وسط فريق الشمال القطري من العودة إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات المقبلة، بعدما شهدت الساعات الأخيرة تطورات إيجابية في المفاوضات الخاصة بمستقبله، وسط رغبة متبادلة بين اللاعب وإدارة القلعة الحمراء في استئناف المشوار من جديد.

وكشفت مصادر مطلعة داخل الأهلي لموقع “صدى البلد” أن اللاعب أبدى تفهمًا كبيرًا لسياسة الأهلي الجديدة فيما يتعلق بعقود اللاعبين، والتي تعتمد على إعادة هيكلة الرواتب داخل الفريق الأول، من خلال تقليل القيمة الثابتة للعقود مقابل زيادة المكافآت والحوافز المرتبطة بالمشاركة والإنجازات الجماعية.

وتسعى إدارة الأهلي خلال الفترة الحالية إلى تطبيق نظام مالي مختلف يحقق قدرًا أكبر من العدالة بين اللاعبين، ويربط المقابل المادي بحجم المساهمة داخل الملعب والبطولات التي يحققها الفريق.

وبحسب المصادر، فإن أكرم توفيق لم يمانع الدخول ضمن هذه المنظومة الجديدة، وأبدى استعدادًا لمناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بالعقد، وهو ما ساهم في تقريب وجهات النظر بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة.

ويعتمد العرض المقدم من الأهلي على راتب أساسي إلى جانب حوافز مالية إضافية ترتبط بالتتويج بالبطولات المحلية والقارية، فضلًا عن نسب مرتبطة بعدد المشاركات والمردود الفني طوال الموسم.

في الوقت نفسه، يواصل اللاعب اتصالاته مع إدارة نادي الشمال القطري من أجل التوصل إلى صيغة توافقية لإنهاء التعاقد قبل نهايته الرسمية.

ويرتبط أكرم توفيق بعقد مع النادي القطري يمتد لموسم إضافي، وهو ما يجعل مسألة الرحيل مرتبطة بضرورة الوصول إلى اتفاق مالي بين الطرفين بشأن المستحقات المتبقية وآلية إنهاء العلاقة التعاقدية بصورة ودية.

وتشير المعلومات إلى أن المفاوضات تسير بشكل إيجابي، رغم استمرار بعض النقاط المالية التي تحتاج إلى حسم نهائي خلال الأيام المقبلة.

وتتابع إدارة الأهلي تطورات الملف بشكل مستمر، في ظل اقتناع الجهاز الفني بقدرات اللاعب وإمكانية الاستفادة منه خلال الموسم الجديد، خاصة في ظل خبراته الكبيرة وقدرته على شغل أكثر من مركز داخل الملعب.

كما ترى الإدارة أن عودة أكرم توفيق ستمنح الفريق إضافة قوية على مستوى خط الوسط والجبهة اليمنى، في ظل احتياج الفريق لعناصر تمتلك الخبرة والقدرة على التعامل مع ضغط البطولات المحلية والقارية.

وتؤكد المؤشرات الحالية أن رغبة اللاعب في العودة إلى الأهلي أصبحت أكبر من أي وقت مضى، خصوصًا بعد استيعابه للضوابط الجديدة الخاصة بالرواتب والعقود داخل النادي.

وفي المقابل، لا تمانع إدارة الأهلي إعادة اللاعب إلى صفوف الفريق حال نجاحه في إنهاء ارتباطه مع الشمال القطري بشكل رسمي، وهو ما يجعل الساعات والأيام المقبلة حاسمة في تحديد مصير الصفقة.

ومن المنتظر أن تتضح الصورة النهائية قريبًا، مع استمرار المفاوضات بين جميع الأطراف، تمهيدًا لإعلان القرار الرسمي بشأن عودة أكرم توفيق إلى القلعة الحمراء قبل انطلاق الموسم الجديد.