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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ارتياح وابتسامات.. انطلاقة مُبشرة لقطار الثانوية العامة بالإسكندرية

ارتياح طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية
ارتياح طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية
أحمد بسيوني

سادت حالة من الارتياح والبهجة بين طلاب شهادة الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية، عقب خروجهم من لجان الامتحانات في أولى أيام الماراثون الدراسي لعام 2026.

ملامح الفرحة ارتسمت على وجوه الطلاب وأولياء أمورهم أمام المدارس

وسادت ملامح الفرحة والارتياح التي ارتسمت على وجوه الطلاب وأولياء أمورهم أمام المدارس، مؤكدين أن أسئلة الامتحان جاءت في مستوى الطالب المتوسط ومباشرة دون تعقيدات، مما ساهم في تبديد مخاوفهم وقلقهم الذي سبَق بدء اللجنة.

وشهد محيط اللجان بالمحافظة انضباطاً كبيراً وتنظيماً أمنياً لتوفير المناخ الملائم للطلاب، كما استقبل الأهالي أبنائهم بالزغاريد والطلب بالدعاء استبشاراً بالبداية الموفقة.

وعبّر الطلاب عن أملهم في أن تسير بقية المواد على نفس النهج والمستوى ليتوج جهدهم بالنجاح والتفوق.

وكان الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، قد أوضح في تصريحات صحفية سابقة أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 66 ألفًا و117 طالبًا وطالبة، منهم 18 ألفًا و313 طالبًا بالشعبة الأدبية، و30 ألفًا و108 طلاب بشعبة العلوم، و14 ألفًا و767 طالبًا بشعبة الرياضيات، بالإضافة إلى 2929 طالبًا بنظام التعليم الدولي.

وأضاف أن الامتحانات تُعقد داخل 124 لجنة امتحانية موزعة على الإدارات التعليمية التسع بالمحافظة، إلى جانب لجنة لمدارس المتفوقين بنظام STEM، مشيرًا إلى تجهيز 27 استراحة للملاحظين والعاملين المشاركين في أعمال الامتحانات.

وأشار إلى صدور تعليمات مشددة لجميع الجهات المعنية بضرورة الالتزام الكامل بالقرارات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، مع التأكيد على حظر استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان، سواء للطلاب أو المعلمين.

وأكد مدير المديرية أهمية التأكد من جاهزية اللجان، وتوفير الأثاث اللازم، ومراجعة أعداد الملاحظين ومراقبي الأدوار، والتأكد من توافر سجلات الأمن، وإحكام غلق بوابات المدارس، إلى جانب وضع جداول الامتحانات ودليل اللجان في أماكن واضحة، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على سير العملية الامتحانية من خلال التواصل المستمر مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية والمديرية.

الإسكندرية الارتياح والبهجة الثانوية لجان الامتحانات ملامح الفرحة

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