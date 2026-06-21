التليفزيون الإيراني: انطلاق جولة تفاوض جديدة مع الولايات المتحدة في سويسرا

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، الأحد، بدء جولة جديدة من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا، وسط تركيز على عدد من الملفات الحساسة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.

ووفقاً للتلفزيون الإيراني، يبحث الطرفان آليات تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم المشتركة، الذي ينص على وقف العمليات العسكرية في مختلف الجبهات، بما في ذلك الساحة اللبنانية. وتؤكد طهران أن هذا البند شهد خروقات خلال الأيام الماضية، قبل أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الليلة الماضية بالتزامن مع وصول الوفد الإيراني إلى سويسرا.

كما تتناول المباحثات ملف الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، المدرج ضمن البند الحادي عشر من مذكرة التفاهم، في وقت شدد فيه الوفد الإيراني على أن متابعة تنفيذ خمسة بنود رئيسية من الاتفاق تمثل أولوية أساسية خلال الجولة الحالية من المفاوضات.