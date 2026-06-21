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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لامين يامال: ميسي الأفضل في التاريخ.. ونيمار قدوتي

لامين يامال
لامين يامال
علا محمد

أدلى نجم برشلونة الشاب لامين يامال بتصريحات لافتة تحدث فيها عن رأيه في مسيرة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، وإمكانية الاستمرار في الملاعب حتى سن متقدمة مثل بعض النجوم الكبار.

وقال يامال: إن فكرة اللعب حتى سن الأربعين مثل ميسي تبدو “صعبة جدًا”، موضحًا أن ما يقدمه ميسي استثنائي وغير قابل للتكرار.

وأضاف لامين يامال: “ميسي هو الأفضل، وما زال يثبت ذلك، ولديه أفضلية على الجميع رغم عمره، ويؤكد في كل مباراة أنه الأفضل في التاريخ”.

وفي سياق حديثه عن قدوته في عالم كرة القدم، كشف يامال أن البرازيلي نيمار دا سيلفا هو مصدر إلهامه الأول داخل الملعب، مشيرًا إلى إعجابه الكبير بأسلوبه ومهاراته، رغم تأكيده أن ميسي يبقى اللاعب الأعظم في تاريخ اللعبة.

في غضون ذلك أعلن الحساب الرسمي لكأس العالم 2026 خبرا سارا لجماهير الكرة الإسبانية قبل مواجهة السعودية اليوم في الجوله الثانيه من دور المجموعات بكاس العالم 2026

وأعلن الحساب  جاهزية لامين يامال نجم المنتخب الإسباني للمشاركة مع منتخب بلاده في مواجهة السعودية اليوم.

وكتب حساب كأس العالم عبر موقع التواصل الاجتماعي “أكس”: “سيخوض لامين يامال أول مباراة له على الإطلاق فى كأس العالم اليوم.

وأصيب النجم الشاب لامين يامال بإصابة عضلية أبعدته عن المشاركة أساسيًا في المباراة الأولى أمام الرأس الأخضر.

نجم برشلونة برشلونة الشاب لامين يامال لامين يامال ليونيل ميسي ميسي

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