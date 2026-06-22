سجل يا تاريخ.. خالد طلعت يكشف أرقامًا قياسية بعد انتصار مصر على نيوزيلندا

أعرب الناقد الرياضي خالد طلعت عن سعادته الكبيرة بالفوز التاريخي الذي حققه منتخب مصر على نيوزيلندا في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن المنتخب اقترب من كتابة صفحة جديدة في تاريخه بالمونديال.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على "فيسبوك": "سجل يا تاريخ"، قبل أن يستعرض أبرز الأرقام التاريخية التي حققها منتخب مصر، مشيرًا إلى أن الفراعنة حققوا أول فوز لهم في تاريخ كأس العالم، وأصبحوا على أعتاب التأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى، بعدما تصدروا المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، متفوقين على بلجيكا وإيران بفارق نقطتين.

وأضاف أن منتخب مصر بات ثاني منتخب عربي وإفريقي يضمن التأهل إلى الدور الثاني في النسخة الحالية من كأس العالم بعد منتخب المغرب، كما أشار إلى اعتلاء محمد صلاح صدارة قائمة الهدافين العرب في تاريخ كأس العالم برصيد 3 أهداف، بالتساوي مع أربعة لاعبين آخرين.

وكان منتخب مصر قد حقق فوزًا تاريخيًا على نيوزيلندا بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الاثنين على ملعب "بي سي بليس" بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة إيران في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، في مباراة ستحدد بشكل رسمي موقف الفراعنة من التأهل إلى دور الـ16.