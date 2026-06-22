البلوشي : منتخب مصر بدأ في كتابة التاريخ ولن يتوقف .. وسوف تتوالى الانتصارات

هنأ المعلق الرياضي خليل البلوشي، الشعب المصري بمناسبة فوز منتخب مصر على منتخب نيوزيلندا ضمن منافسات كأس العالم 2026 .



وقال البلوشي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "مساء جديد " المذاع على قناة " المحور"، :" منتخب مصر بدأ في كتابة التاريخ ولن يتوقف في الفترة المقبلة وسوف تتوالى الانتصارات في المباريات القادمة ".

وتابع خليل البلوشي :" الرئيس عبد الفتاح السيسي داعم كبير للكرة المصرية ومنتخب مصر من اجل تحقيق النتائج الإيجابية ".

واكمل خليل البلوشي :" أنا كعربي خليجي أكن كل الاحترام والتقدير إلى مصر وشعب مصر ".

