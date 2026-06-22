خليل البلوشي : اللي علمني في المدرسة مصري .. ومهما تكلمت لن أوفي شعبه حقهم

هنأ المعلق الرياضي خليل البلوشي، الشعب المصري بمناسبة فوز منتخب مصر على منتخب نيوزيلندا ضمن منافسات كأس العالم 2026 .



وقال خليل البلوشي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "مساء جديد " المذاع على قناة " المحور"، :" اللي علمني القرآن معلم مصري واللي علمني الكيميا والفيزياء في المدارس معلم مصري ".

وتابع خليل البلوشي :" مهما تكلمت لن اوفي المصريين حقهم وهم حجر الأساس الذي وضعت عليه مسيرة التعليق والإعلام الرياضي ".

وأكمل خليل البلوشي :" ارتبط ارتباط كبير بالشعب المصري وارتبط بحضارة وتاريخ الشعب المصري والشعب المصري بيحب الضحك والفرفشة والعفوية ".

واكمل خليل البلوشي :" أنا كعربي خليجي أكن كل الاحترام والتقدير إلى مصر وشعب مصر "