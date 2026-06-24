ننشر التحقيقات في اتهام عاطل بإنهاء حياة عمه في المعصرة

مفاجأت عديدة كشفتها تحقيقات النيابة في اتهام عاطل بقتل عمه على أثر خلاف بينهما في المعصرة بمحافظة القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «أحمد .ك»، 30 سنة، بدون عمل بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بقتل المجني عليه محسن أحمد مع سبق الإصرار المصمم على أثر خلاف بينهما وبيت النية وعقد العزم على الخلاص منه وأعد لذلك الغرض أسلحة بيضاء وما أن ظفر به حتى قام بنحر عنقه وسدد له عدة ضربات نتج عنها الإصابات التى أودت بحياته قاصدا من ذلك الخلاص منه.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أحرز أسلحة بيضاء «سكين – مُستحد - مقص» مما يستخدموا فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.