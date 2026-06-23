الفرق بين.. رينو ميجان وهيونداي إلنترا اى دى 2026

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: رينو ميجان و هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

وسائل الأمان بـ رينو ميجان موديل 2026

زودت سيارة رينو ميجان موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك رينو ميجان موديل 2026

رينو ميجان موديل 2026

تحصل سيارة رينو ميجان موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 115 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وتحتاج إلي 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر رينو ميجان موديل 2026

رينو ميجان موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو ميجان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 220 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو ميجان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 330 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو ميجان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 450 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026

هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026

تحتوي سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

محرك هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026

هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026

تستمد سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 127 حصان، وبها سرعة قصوي تصل إلي 195 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوران 155 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026

هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 999 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 100 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 115 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 215 ألف جنيه .