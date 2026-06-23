لمواجهة غرق الأطفال .. محلية النواب تناقش طلب إحاطة بشأن تغطية المصارف

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن ضرورة تغطية المصارف والترع المتواجدة داخل الكتلة السكنية والمنازل، لما تسببه من أمراض وحوادث غرق تهدد حياة المواطنين، خاصة الأطفال.

وأكد النائب ثروت سويلم خلال المناقشة أن هذه المصارف المكشوفة أصبحت مصدر خطر دائم على الأهالي، مشيراً إلى تسجيل عدة حالات غرق لأطفال في محافظة الشرقية، بالإضافة لانتشار الأمراض والحشرات والروائح الكريهة بسبب تلوث المياه الراكدة.

دراسة تغطية المصارف المتداخلة مع الكتلة السكنية لحماية الأهالي من الأمراض

وقال سويلم: "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الأمر بالتنسيق مع السيد وزير الري، لأن حياة الطفل المصري لا تُقدر بثمن، ولا يجوز أن ننتظر كارثة جديدة لتتحرك الدولة".

وضرب النائب مثالاً بمصرف مدينة القرين بمحافظة الشرقية، مؤكداً أنه يقع في واجهة المدينة ولم يعد له أي جدوى زراعية، ومع ذلك يمثل بؤرة تلوث وخطر يومي على المارة والسيارات.

وأضاف: "أهالي مدينة القرين المحترمين يطالبون بتغطية المصرف حفاظاً على أرواح أبنائهم وتحسين المظهر الحضاري للمدينة، خاصة أنه يمر بمنطقة سكنية مزدحمة".

وخلال الاجتماع ، طالب النائب ثروت سويلم بصفة عامة بضرورة دراسة تغطية المصارف والترع المكشوفة المتداخلة مع الكتلة السكنية في القرى، والتي لم يعد لها جدوى زراعية.

وأكد النائب أن هذه المصارف المكشوفة تسبب مشاكل صحية وبيئية خطيرة للأهالي، خاصة الأطفال وكبار السن، نتيجة تلوث المياه وانتشار الحشرات والروائح الكريهة، بالإضافة لحوادث السقوط المتكررة.

وانتهت لجنة الإدارة المحلية إلى التوصية بالتنسيق العاجل بين محافظ الشرقية و وزير الموارد المائية والري، لدراسة هذا الملف الهام على مستوى الجمهورية، وعمل حصر شامل للمصارف والترع المتداخلة مع الحيز العمراني، ووضع خطة زمنية لتغطيتها أو إحلالها بمواسير مغلقة، أسوة بما يتم تنفيذه في قرى "حياة كريمة".