إبراهيم فايق يوجه رسالة دعم لميدو بعد أزمته الصحية

وجه الإعلامي إبراهيم فايق رسالة الي احمد حسام ميدو بسبب الأزمة التي يمر بيها نجله

وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي اكس :" ألف سلامة عليك يا ميدو.. ربنا يحميك ويحفظك وترجع بألف سلامة يا حبيبي🤲



كشف أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة النهار، تفاصيل تعرضه لوعكة صحية عقب تأييد حبس نجله، مؤكدًا أنه شعر بإرهاق شديد فور عودته إلى المنزل بعد صدور الحكم، تزامن مع زيادة نبضات القلب وآلام في الصدر وصعوبة في التنفس.

وأضاف أنه توجه إلى المستشفى حيث تبين ارتفاع ضغط الدم إلى 190/100، وتم احتجازه لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، موضحًا أن الأشعة التي أُجريت على المخ أظهرت وجود جلطة خفيفة.

وأشار ميدو إلى أنه غادر المستشفى على مسؤوليته الشخصية، مؤكدًا أنه يخضع حاليًا لرعاية طبية كاملة داخل المنزل، ويتلقى الأدوية اللازمة لإذابة الجلطة، مطمئنًا الجميع على حالته الصحية.