خالد البلشي من الإسماعيلية: مسئولية الكلمة ركيزة بناء الوعي ومواجهة الشائعات

أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن الكلمة المسئولة تمثل إحدى أهم أدوات بناء الوعي المجتمعي وصناعة رأي عام مستنير، مشددًا على أهمية التمسك بالمعايير المهنية والأخلاقية في العمل الصحفي، خاصة في ظل التحديات التي فرضتها منصات التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي.

جاء ذلك خلال مشاركته في ملتقى "الإعلام المصري ومسئولية الكلمة" الذي نظمه مجمع إعلام الإسماعيلية التابع للهيئة العامة للاستعلامات.

وقال البلشي إن نقابة الصحفيين تعمل على دعم وتأهيل الكوادر الصحفية من خلال برامج تدريبية متخصصة، تستهدف تطوير المهارات المهنية ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لمواجهة التحديات التي تواجه المؤسسات الصحفية وتعزيز قدرتها على المنافسة.

وشهد الملتقى مناقشات موسعة حول مستقبل الصحافة المصرية والتحديات التي تواجه المهنة، خاصة في ظل تنامي دور الإعلام البديل وصحافة المواطن وتأثيرهما على تشكيل الرأي العام.

وخلال اللقاء، استعرض الكاتب الصحفي الدكتور خالد محسن، مدير تحرير جريدة "المساء"، رؤيته بشأن سبل تطوير الإعلام المصري ومواجهة تحديات العصر الرقمي، مؤكدًا ضرورة إيجاد آليات عملية للتعامل مع الإعلام البديل، والاستفادة من التجارب الدولية في تنظيم المحتوى الرقمي وتعزيز الضوابط المهنية.

كما دعا إلى بناء شراكات مع صناع المحتوى والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، وتوفير برامج تدريبية متخصصة لتعريفهم بأخلاقيات العمل الإعلامي ومسؤولية الكلمة، بما يسهم في الحد من الشائعات وتعزيز الوعي المجتمعي.

وعلى هامش الملتقى، كرّم مجمع إعلام الإسماعيلية الدكتور خالد محسن تقديرًا لجهوده المهنية وإسهاماته الإعلامية المتميزة، إلى جانب تكريم عدد من الصحفيين والإعلاميين، الذين شاركوا في تغطية فعاليات وأنشطة المجمع خلال عامي 2025 و2026.

وأقيمت الفعالية تحت رعاية السفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وبتوجيهات اللواء تامر شمس الدين رئيس قطاع الإعلام الداخلي، وبإشراف إيناس يوسف مدير عام إعلام القناة، وسماح وهدان مدير مجمع إعلام الإسماعيلية.