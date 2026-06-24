قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برقم الجلوس.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا
بنسبة نجاح 64.54%.. اعتماد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بقنا
بالاسم ورقم الجلوس .. ننشر نتيحة الشهادة الإعدادية بالقليوبية
تطور خطير.. مستندات جديدة فى أزمة شكاوي زيزو والزمالك| تفاصيل
بسام راضي: العلاقات بين مصر وإيطاليا وصلت إلى أعلى درجات التعاون
مصدر مقرب من ترامب يكشف عن خطة لترشيح إيفانكا للرئاسة
اليماحي: الأمة العربية تمر بمرحلة دقيقة واستثنائية تحتاج للتضامن والتكاتف
إحالة أوراق المتهم بإشعال النيران في عمه بالمنوفية إلي المفتي
مونديال 2026.. آخر تحضيرات منتخب مصر لمواجهة إيران.. صور
نشر محتوي خادش.. تخفيف حكم حبس البلوجر هدير عبد الرازق وأوتاكا من 3 سنوات لـ عامين
"بوليتيكو": روته يسعى لاحتواء خلافات ترامب مع الناتو قبل قمة أنقرة
بسبب مضيق هرمز.. ترامب يهدد بوقف المفاوضات مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عضو صناعة الشيوخ: تسهيل التراخيص الصناعية يعزز جذب الاستثمارات

النائب عبد العاطي أحمد، عضو مجلس الشيوخ
النائب عبد العاطي أحمد، عضو مجلس الشيوخ
حسن رضوان

شارك النائب عبد العاطي أحمد، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في أعمال الجلسة العامة للمجلس التي شهدت مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة بحضور وزير الصناعة، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المناقشات تناولت عدداً من الملفات المهمة المرتبطة بتعميق الصناعة المصرية وزيادة نسب المكون المحلي في مختلف القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.

تعميق التصنيع المحلي أولوية لدعم الاقتصاد الوطني

وأشار النائب عبد العاطي أحمد، عضو لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ، إلى أن الجلسة شهدت استعراض رؤى ومقترحات تستهدف تحفيز فرص الاستثمار الصناعي، والعمل على تهيئة بيئة أكثر جذباً للمستثمرين، من خلال تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المشروعات الصناعية الجديدة والقائمة.

وأضاف أن من بين القضايا التي حظيت باهتمام كبير خلال المناقشات، ملف تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، باعتباره أحد المحاور الأساسية التي تسهم في تسريع وتيرة الإنتاج وتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصرية، فضلاً عن أهمية تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمصنعين وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية.

ولفت الى أن الجلسة تناولت أهمية تنظيم وتطوير المرافق والخدمات بالمناطق الصناعية، والعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لدعم النشاط الصناعي، بما ينعكس بصورة مباشرة على زيادة معدلات الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في المحافظات التي تمتلك مقومات واعدة للنمو الصناعي.

 ضرورة تقديم مزيد من التسهيلات والحوافز للمستثمرين

وأكد عضو صناعة الشيوخ أن المناقشات ركزت كذلك على ضرورة تقديم مزيد من التسهيلات والحوافز للمستثمرين في محافظات الصعيد، في ضوء توجه الدولة نحو تحقيق تنمية متوازنة بين مختلف الأقاليم، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية الشاملة.

دعم مسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادي

ومن ناحية أخرى، أشار النائب عبد العاطي أحمد إلى أن المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، أعلن خلال الجلسة رفع دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، بعد فترة شهدت مناقشة العديد من القضايا والملفات المهمة المرتبطة بدعم مسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الدور التشريعي والرقابي للمجلس في مختلف القطاعات.

مجلس الشيوخ النائب عبد العاطي أحمد لجنة الصناعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

أسعار الدواجن

أكبر انخفاض منذ سنوات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مرتبات شهر يوليو

موعد الصرف وقيمة الزيادة .. مرتبات شهر يوليو 2026 لجميع العاملين بالدولة

الدواجن

الفراخ تكسر حاجز الـ60 جنيهًا.. والبيض يواصل الهبوط اليوم الأربعاء 24-6-2026

محافظ المنوفية

بنسبة نجاح 69,87 %..محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية دور مايو 2026

مشغولات ذهبية

عيار 18 يهبط دون الـ 5 آلاف جنيه.. انهيار تاريخي في أسعار الذهب بمصر

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24 يونيو.. عيار 21 بكام؟

القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

خط أحمر | القوات المسلحة تجهض مخططات التهريب والتنقيب غير المشروع عن الذهب.. وتحبط تهديدات الأمن القومي المصري

ترشيحاتنا

الثانوية العامة

612 مجمعًا امتحانيًا و2030 لجنة لـ الثانوية العامة.. وبداية هادئة تُخفف الضغط عن الطلاب

التموين

معايير حذف غير المستحقين من البطاقات التموينية.. اعرف الأسباب

مضيق هرمز

محمود الخرابشة يعلق على استقرار الملاحة في مضيق هرمز

بالصور

تكثيف الرقابة على 49 حمام سباحة بالشرقية وسحب عينات دورية

سباحة
سباحة
سباحة

مكرونة السي فود الكريمية.. وصفة فاخرة بمذاق المطاعم في أقل من 30 دقيقة

مكرونة السي فود الكريمية.. وصفة فاخرة بمذاق المطاعم في أقل من 30 دقيقة
مكرونة السي فود الكريمية.. وصفة فاخرة بمذاق المطاعم في أقل من 30 دقيقة
مكرونة السي فود الكريمية.. وصفة فاخرة بمذاق المطاعم في أقل من 30 دقيقة

لضبط المكيف في الصيف.. درجة واحدة قد توفر الكثير من الكهرباء

لضبط المكيف في الصيف.. درجة واحدة قد توفر الكثير من الكهرباء
لضبط المكيف في الصيف.. درجة واحدة قد توفر الكثير من الكهرباء
لضبط المكيف في الصيف.. درجة واحدة قد توفر الكثير من الكهرباء

حقيقة تآكل الموتور بعد تحويل السيارة للغاز الطبيعي

تحويل السيارة للغاز الطبيعي
تحويل السيارة للغاز الطبيعي
تحويل السيارة للغاز الطبيعي

فيديو

توم كروز

توم كروز يعود بوجه جديد في «Digger»يجمعه بالمكسيكي إيناريتو

القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

خط أحمر | القوات المسلحة تجهض مخططات التهريب والتنقيب غير المشروع عن الذهب.. وتحبط تهديدات الأمن القومي المصري

إغلاق ٨ مصانه سيارات

موجودة بالسوق المصرية.. الصين تغلق 8 مصانع سيارات بشكل مفاجئ

حقيقة قضية بورسعيد

ضحكوا عليها.. رسالة محامية قــ.ـاتـ.لة والدتها ببورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعــ. دام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نفر حتب

المزيد