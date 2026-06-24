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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الحبال: توجيهات الرئيس السيسي بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية تعزز الاستقرار الاقتصادي

تامر الحبال
تامر الحبال
عبد الرحمن سرحان

أكد المهندس تامر الحبال، الأمين المساعد لأمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير منظومة الحماية الاجتماعية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن بناء شبكة حماية اجتماعية أكثر كفاءة ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين وتهيئة بيئة أكثر استقرارًا تدعم جهود التنمية والاستثمار.

وقال الحبال، في تصريحات صحفية اليوم، إن اهتمام القيادة السياسية بحوكمة برامج الدعم وتحديث قواعد البيانات يساهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وضمان وصول المساندة إلى مستحقيها الفعليين، وهو ما يعزز من فعالية السياسات الاجتماعية ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، بما يدعم أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

الربط بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي 

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن توجه الدولة نحو الربط بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي يعكس رؤية متطورة تتجاوز مفهوم الدعم التقليدي، من خلال توفير فرص إنتاج وعمل للأسر المستفيدة، بما يساعدها على تحسين مستويات الدخل وتعزيز قدرتها على المشاركة في النشاط الاقتصادي.

وأضاف الحبال أن استمرار تطوير برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب التوسع في خدمات الطفولة المبكرة ورعاية الفئات الأولى بالرعاية، يؤكد أن الدولة تعمل وفق رؤية شاملة تستهدف الاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وبناء مجتمع أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة التحديات.

ولفت الحبال إلى أن توجيهات الرئيس السيسي في هذا الملف تعكس توازنًا واضحًا بين تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني، بما يدعم جهود الدولة نحو بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

تامر الحبال الرئيس السيسي كفاءة الإنفاق العام الحماية الاجتماعية

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