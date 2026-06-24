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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عيد ميلاد ميسي.. 10 لحظات لا تُنسى في مسيرة البرغوث الأرجنتيني

ميسي
ميسي
حمزة شعيب

يحتفل عشاق كرة القدم حول العالم بعيد ميلاد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، أحد أعظم اللاعبين في تاريخ اللعبة، بعدما نجح على مدار أكثر من عقدين في صناعة مسيرة استثنائية حافلة بالألقاب والإنجازات والأرقام القياسية.

وفي يوم ميلاده، نستعرض أبرز 10 لحظات خالدة في مشوار "البرغوث" الذي تحول من طفل صغير في مدينة روزاريو إلى أيقونة عالمية صنعت التاريخ داخل المستطيل الأخضر.

1- الظهور الأول بقميص برشلونة
في 16 أكتوبر 2004، سجل ميسي أول ظهور رسمي مع الفريق الأول لبرشلونة، ليبدأ رحلة أسطورية مع النادي الكتالوني استمرت لأكثر من 17 عامًا.

2- أول أهدافه مع برشلونة
في مايو 2005، أحرز ميسي أول أهدافه بقميص برشلونة أمام ألباسيتي، ليعلن ميلاد نجم جديد سيصبح لاحقًا الهداف التاريخي للنادي.

3- هدف مارادونا الجديد
خلال مواجهة خيتافي عام 2007، سجل ميسي هدفًا تاريخيًا بعدما راوغ نصف الفريق المنافس قبل هز الشباك، في لقطة أعادت للأذهان هدف دييجو مارادونا الشهير في كأس العالم 1986.

4- السداسية التاريخية مع برشلونة
عام 2009، كان ميسي أحد أبرز أبطال برشلونة الذي حقق إنجازًا غير مسبوق بالتتويج بست بطولات في عام واحد تحت قيادة بيب جوارديولا.

5- رباعية أرسنال الأوروبية
في أبريل 2010، قدم ميسي واحدة من أعظم مبارياته الأوروبية بعدما سجل أربعة أهداف في شباك أرسنال بدوري أبطال أوروبا.

6- تحطيم رقم مولر التاريخي
عام 2012، سجل ميسي 91 هدفًا خلال عام واحد، محطمًا الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة الألمانية جيرد مولر.

7- دموع نهائي مونديال 2014
رغم تألقه الكبير، عاش ميسي واحدة من أصعب لحظات مسيرته بعد خسارة نهائي كأس العالم أمام ألمانيا، ليغادر البطولة والحزن يسيطر عليه.

8- كوبا أمريكا 2021.. كسر العقدة
بعد سنوات من الإخفاقات الدولية، قاد ميسي منتخب الأرجنتين للتتويج بلقب كوبا أمريكا على حساب البرازيل، محققًا أول بطولة كبرى بقميص التانجو.

9- ليلة المجد في قطر 2022
في 18 ديسمبر 2022، حقق ميسي الحلم الأكبر بعدما قاد الأرجنتين للتتويج بكأس العالم عقب نهائي تاريخي أمام فرنسا، ليضيف اللقب الوحيد الذي كان ينقص خزائنه.

10- الكرة الذهبية الثامنة
بعد التتويج بالمونديال، عزز ميسي مكانته في التاريخ بحصد الكرة الذهبية الثامنة، ليبتعد أكثر في صدارة اللاعبين الأكثر فوزًا بالجائزة.

مسيرة تتجاوز الأرقام

في عيد ميلاده، لا يتذكر جمهور كرة القدم أهداف ميسي وألقابه فقط، بل يتذكر أيضًا المتعة التي قدمها داخل الملعب، واللحظات الاستثنائية التي جعلت منه أحد أعظم من لمس الكرة على الإطلاق، ليبقى اسمه حاضرًا في ذاكرة الأجيال مهما مرت السنوات.

ليونيل ميسي برشلونة عيد ميلاد ميسي

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