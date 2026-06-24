زيدان يدرس تعيين زميله السابق في الجهاز الفني الجديد لـ فرنسا

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان يدرس الاستعانة بأحد زملائه السابقين ضمن جهازه الفني المرتقب مع منتخب فرنسا، في حال توليه القيادة الفنية عقب كأس العالم 2026.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن زيدان يواصل العمل بهدوء خلف الكواليس تمهيدًا لخلافة ديدييه ديشامب بعد نهاية ولايته، حيث يضع اللمسات الأولى على مشروعه الفني الجديد الذي قد يشهد تغييرات واسعة في الجهاز المساعد

وأشارت الصحيفة إلى أن اسم الحارس السابق فابيان بارتيز يبرز بقوة داخل قائمة المرشحين للانضمام إلى الطاقم الفني، وتحديدًا في منصب مدرب حراس المرمى، في خطوة قد تعيد شراكة تاريخية بين اثنين من أبرز نجوم الكرة الفرنسية.

وأكد فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أنه تم بالفعل الاستقرار على هوية المدرب الجديد بعد ديشامب، في إشارة إلى أن زيدان يعد المرشح الأبرز لتولي المهمة خلال المرحلة المقبلة.

وتضيف التقارير أن زيدان توصل إلى اتفاق مبدئي مع الاتحاد الفرنسي، ويعمل حاليًا على إعداد تصور شامل للمرحلة القادمة، مع دراسة إعادة هيكلة الطاقم الفني والإداري بالكامل.

ويرى المدرب الفرنسي السابق لريال مدريد ضرورة الاعتماد على شخصيات مقربة وموثوقة من مسيرته، بدلًا من الإبقاء على الهيكل الحالي، في إطار مشروع جديد يسعى من خلاله لبناء منتخب أكثر انسجامًا واستقرارًا.

وفي السياق ذاته، تشير التوقعات إلى أن المفاوضات مع بارتيز تسير بشكل إيجابي، ما يعزز احتمالية عودة أحد أبرز رموز الكرة الفرنسية إلى الواجهة من جديد، في مشروع قد يجمع بين الخبرة والنجاح التاريخي لمنتخب “الديوك”.