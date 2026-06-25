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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عبد المنعم سعيد: المنطقة بحاجة لـ"استراتيجية لإدارة التناقضات" ووجود بديل عربي فاعل

أمريكا
أمريكا
رحمة سمير

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، أن منطقة الشرق الأوسط تمر بمرحلة مفصلية تتطلب صياغة رؤية عربية متماسكة لإدارة التناقضات الإقليمية والدولية، مشددًا على أن الدور الأمريكي، رغم كل الجدل حوله، يظل ركيزة لا غنى عنها في الموازين الاستراتيجية العالمية.


وفي قراءته للمشهد الدولي، أوضح "سعيد" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، أن الصين تقدم نموذجًا مختلفًا للقوة العظمى؛ حيث تسعى للهيمنة العالمية عبر أدوات اقتصادية وتكنولوجية متقدمة، مثل التوسع في صناعات الخلايا الضوئية والمركبات الكهربائية، وهي أدوات تعيد رسم خريطة النفوذ الدولي بعيداً عن التنافس العسكري التقليدي.


وحول التساؤلات المتكررة بشأن مستقبل الوجود الأمريكي في المنطقة، شدد على أن الولايات المتحدة تظل القوة الوحيدة عالمياً التي تمتلك قدرات عسكرية لوجستية ضخمة تتجاوز 20 حاملة طائرات، مما يجعل حضورها أمراً واقعياً لا يمكن تجاوزه.
ودعا إلى ضرورة وجود "بديل عربي" فاعل، مشيرًا إلى أن كلاً من تركيا وباكستان تمتلكان ارتباطات استراتيجية إقليمية ودولية (مثل الناتو وجنوب آسيا)، مما يفرض على دول المنطقة تبني "استراتيجية لإدارة التناقضات" القائمة، وليس الرهان على غياب طرف دولي أو حضوره.

استراتيجية لإدارة التناقضات الدور الأمريكي عبد المنعم سعيد TEN

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