طريقة عمل فلفل بحشوة الدجاج .. جديدة ولذيذة

قدم الشيف عمر إسماعيل، مقدم برنامج نأنأة على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل فلفل بحشوة الدجاج فهو من الأطباق التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص لكن على الرغم من ذلك يتمتع بمذاق لذيذ و شهي.

مقادير فلفل بحشوة الدجاج



● صدور دجاج مكعبات صغيرة

● بصل مفروم

● بقدونس

● 3 ملعقة كبيرة ساور كريم

● 1 كوب جبنة موتزاريلا مبشورة

● 4 فلفل الوان

● ملح

● فلفل

● بودرة ثوم

● سماق

● بابريكا

● فلفل حار

طريقة تحضير فلفل بحشوة الدجاج



يسلق الفلفل نصف سلقة في ماء مغلي

يشوح الدجاج مع البصل والفلفل الحار والبقدونس والملح والفلفل وبودرة الثوم والسماق والبابريكا في قليل من الزيت

ثم يخلط مع الساور كريم

يقور الفلفل

ثم يحشى بخليط الدجاج

وتضاف الموتزاريلا على الوجه

ويدخل الفرن حتى ذوبان الجبنة واحمرار الوجه

ويقدم ساخنا