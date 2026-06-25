الغردقة.. غلق 5 مصاعد مخالفة بأحد المجمعات السكنية في عرابيا

أغلق حي جنوب الغردقة وشمّع خمسة مصاعد كهربائية بأحد المجمعات السكنية "كمباوند" بمنطقة عرابيا، بعد ثبوت تشغيلها دون الحصول على التراخيص اللازمة ومخالفتها اشتراطات السلامة، وذلك استجابةً لشكاوى المواطنين.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف الرقابة على المنشآت والمجمعات السكنية، والتأكد من سلامة المصاعد وصلاحيتها للتشغيل حفاظًا على أرواح المواطنين، وتعليمات اللواء ضياء عبد الحميد، السكرتير العام المساعد والمشرف على وظيفة رئيس مدينة الغردقة.

وكلف اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، محمد راشد سكرتير الحي وقسم الآلات الكهربائية بتنفيذ حملة تفتيشية على أحد المجمعات السكنية بمنطقة عرابيا، لفحص التزام المصاعد باشتراطات التشغيل والسلامة الفنية.

وأسفرت الحملة عن ضبط خمسة مصاعد تعمل دون التراخيص القانونية اللازمة، وعلى الفور تم غلقها وتشميعها ووقف تشغيلها لحين توفيق أوضاعها القانونية واستيفاء الفحوصات الفنية المقررة، بما يضمن سلامة مستخدميها.

وأكد رئيس حي جنوب الغردقة استمرار الحملات الرقابية على العقارات والمجمعات السكنية للتأكد من الالتزام باشتراطات السلامة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

وناشد جبر ملاك ومسؤولي العقارات والمجمعات السكنية بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص المصاعد والالتزام بإجراء أعمال الصيانة الدورية المعتمدة، تجنبًا للمساءلة القانونية والإجراءات التي قد تصل إلى غلق وتشميع المصاعد ووقف تشغيلها.