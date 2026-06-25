قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جري بالموتوسكيل .. القبض على عامل تحـ.ـرّش بفتاة فى بولاق الدكرور
70 مليار جنيه .. التأمينات تزف بشري سارة بشأن علاوة المعاشات
ختام الأسبوع الثالث من امتحانات الثانوية الأزهرية.. والشيخ أيمن عبد الغني: واصلوا جهدكم
الرئيس السيسي يهنئ أبناء وزارة الخارجية بمناسبة مرور مائتي عام على بداية الدبلوماسية المصرية
بيان رسمي من الاتحاد الإيراني بشان إقامة احتفالية مخالفة
بشرى لأصحاب المخابز.. وزير التموين: مراجعة تكاليف التشغيل بما يراعي المتغيرات الاقتصادية
الرئيس السيسي يهنئ أبناء وزارة الخارجية بمناسبة مرور مائتي عام على بداية الدبلوماسية المصرية
وزير التعليم : الوزارة منفتحة على الشراكات الدولية القائمة على تبادل الخبرات
المالية: 4.7% فائض أولي متوقع خلال العام المالي الجاري و6% من الناتج المحلي
التموين تكشف تفاصيل منظومة الخبز الجديدة
خطة زراعية بريطانية تشجع تقليص إنتاج اللحوم وزراعة البقول لمواجهة تغير المناخ
إيطاليا: لا مواطنين بين ضحايا زلزالي فنزويلا حتى الآن.. والسفارة في كاراكاس تعرضت لأضرار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الغردقة.. غلق 5 مصاعد مخالفة بأحد المجمعات السكنية في عرابيا

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

أغلق حي جنوب الغردقة وشمّع خمسة مصاعد كهربائية بأحد المجمعات السكنية "كمباوند" بمنطقة عرابيا، بعد ثبوت تشغيلها دون الحصول على التراخيص اللازمة ومخالفتها اشتراطات السلامة، وذلك استجابةً لشكاوى المواطنين.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف الرقابة على المنشآت والمجمعات السكنية، والتأكد من سلامة المصاعد وصلاحيتها للتشغيل حفاظًا على أرواح المواطنين، وتعليمات اللواء ضياء عبد الحميد، السكرتير العام المساعد والمشرف على وظيفة رئيس مدينة الغردقة.

وكلف اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، محمد راشد سكرتير الحي وقسم الآلات الكهربائية بتنفيذ حملة تفتيشية على أحد المجمعات السكنية بمنطقة عرابيا، لفحص التزام المصاعد باشتراطات التشغيل والسلامة الفنية.

وأسفرت الحملة عن ضبط خمسة مصاعد تعمل دون التراخيص القانونية اللازمة، وعلى الفور تم غلقها وتشميعها ووقف تشغيلها لحين توفيق أوضاعها القانونية واستيفاء الفحوصات الفنية المقررة، بما يضمن سلامة مستخدميها.

وأكد رئيس حي جنوب الغردقة استمرار الحملات الرقابية على العقارات والمجمعات السكنية للتأكد من الالتزام باشتراطات السلامة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

وناشد جبر ملاك ومسؤولي العقارات والمجمعات السكنية بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص المصاعد والالتزام بإجراء أعمال الصيانة الدورية المعتمدة، تجنبًا للمساءلة القانونية والإجراءات التي قد تصل إلى غلق وتشميع المصاعد ووقف تشغيلها.

البحر الأحمر الغردقة مدينة الغردقة محافظ البحر الأحمر حي جنوب الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عقب الهبوط السريع.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

55 سؤال بـ80 درجة|مواصفات امتحان عربي الثانوية العامة 2026 المقرر آداؤه الأحد

أسعار الدواجن

البيضا بأقل من 60 جنيها بالمزرعة| انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

في يوم عاشوراء

عمل واحد في يوم عاشوراء يقيك الفقر وضيق الرزق لعام كامل.. فهل تعرفه؟

عداد الكهرباء

لا تفرح بالكهرباء المجانية.. احذر تعطل العداد

سعر البنزين اليوم

92 بكام؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

تسونامي

تحذيرات أمريكية من تسونامي عقب زلزال قوي ضرب فنزويلا

عاشور

أمير هشام يكشف موقف إمام عاشور ومصطفى شوبير بالأهلي.. وحقيقة العروض الخارجية

ترشيحاتنا

لقاء في المكتب البيضاوي

نيويورك تايمز: روته يستخدم أرقام الإنفاق الدفاعي لاحتواء غضب ترامب قبل قمة الناتو بأنقرة

إيران وإسرائيل

إيران تهدد إسرائيل: انسحبوا من لبنان وإلا ستُجبرون على الفرار في خزي

ريما كرامي

لبنان.. إلغاء الامتحانات الرسمية للثانوية العامة والبكالوريا الفنية للعام الدراسي 2025-2026

بالصور

هل يسبب التوتر الإصابة بالبهاق؟.. العلاقة بين الضغوط النفسية وظهور المرض ونصائح للسيطرة عليه

البهاق
البهاق
البهاق

بعد إصابة أحمد حسام ميدو.. مشاهير ورياضيون تعرضوا لجلطات دماغية

الجلطة الدماغية
الجلطة الدماغية
الجلطة الدماغية

تموين الشرقية يضبط 70 طن سلع ومواد غذائية غير مطابقة للاشتراطات التموينية | صور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

أحمر جريء.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد