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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنك الأوروبي للاستثمار يطلق حزمة تمويلية بـ 1.5 مليار يورو لدعم الطاقة بأفريقيا

البنك الاوربي
البنك الاوربي
أ ش أ

أعلن البنك الأوروبي للاستثمار عن سلسلة اتفاقيات تمويلية جديدة تهدف إلى دعم التحول الأخضر وتعزيز تنافسية الشركات وتطوير البنية التحتية المستدامة في أوروبا وأفريقيا، بإجمالي تمويلات تجاوزت 1.5 مليار يورو.

وفي اليونان، وقع البنك اتفاقية بقيمة 60 مليون يورو، لتوسيع ضمانات التمويل الخاصة بمشروعات طاقة الرياح، وتهدف الشراكة إلى تعزيز سلسلة توريد الطاقة المتجددة ودعم مشروعات مزارع الرياح البحرية وشبكات نقل الكهرباء، بما يتماشى مع خطة الاتحاد الأوروبي لطاقة الرياح وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة.

وفي إسبانيا، ضخ بنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة الاستثمار الأوروبية التابعة له 362.5 مليون يورو في عملية توريق مع بنك بانكو ساباديل، ما سيمكن البنك الإسباني من توفير نحو 975 مليون يورو لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متوسطة الحجم، وتشمل العملية للمرة الأولى تمويلات موجهة إلى شركات قطاع الأمن والدفاع بقيمة تصل إلى 164 مليون يورو، إلى جانب محفظة قروض خضراء بقيمة 71.5 مليون يورو لدعم الاستثمارات المستدامة.

وفي نيجيريا، وقع البنك الأوروبي للاستثمار اتفاقيتين رئيسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية والبنية التحتية. الأولى مع بنك ويما بنك بقيمة 50 مليون يورو لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع تخصيص نصف التمويل على الأقل للشركات المملوكة للشباب، والنصف الآخر للمشروعات التي تقودها أو تدعمها النساء، إضافة إلى تقديم دعم فني لتعزيز التمويل الأخضر والممارسات المستدامة.

والاتفاقية الثانية فكانت مع حكومة ولاية لاجوس بقيمة 170 مليون يورو لتطوير مشروع “أومي إيكو” للنقل المائي المستدام، الذي يستهدف إنشاء شبكة نقل بالعبّارات الكهربائية تشمل 15 مسارًا بطول 140 كيلومترًا، وتطوير 25 محطة، وتشغيل 75 عبّارة كهربائية بسعة تصل إلى 440 راكبًا لكل منها.

ويهدف المشروع إلى رفع حصة النقل المائي في لاجوس من أقل من 1% حاليًا إلى 8% بحلول عام 2032، وتقليل الانبعاثات وتحسين حركة ملايين السكان.

وأكد البنك أن هذه التمويلات تأتي ضمن استراتيجية الاتحاد الأوروبي “البوابة العالمية” (Global Gateway) لتعزيز البنية التحتية المستدامة والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن استثماراته في نيجيريا بلغت 2.3 مليار يورو منذ بدء عملياته هناك عام 1978، لدعم قطاعات النقل والطاقة والابتكار وتمويل الشركات.

البنك الأوروبي اتفاقيات تمويلية التحول الأخضر وتطوير البنية التحتية

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