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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تامر عبدالحميد يطمئن الجمهور على أيمن منصور بعد خضوعه لجراحة في الظهر

ايمن منصور
ايمن منصور
يارا أمين

حرص نجم الزمالك السابق تامر عبدالحميد على توجيه رسالة دعم للاعب الأبيض الأسبق أيمن منصور، بعد خضوعه لعملية جراحية في الظهر.

ونشر تامر عبدالحميد صورة جمعته بأيمن منصور من داخل المستشفى عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، ظهر خلالها برفقة عدد من أصدقاء نجم الزمالك السابق للاطمئنان على حالته الصحية.

وعلق تامر عبدالحميد على الصورة قائلًا: “خالص الدعوات بالشفاء العاجل للكابتن أيمن منصور بعد خضوعه لعملية جراحية في الظهر”.

وأضاف: “نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن عليه بالشفاء التام، وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية ويطمئن قلوب أسرته ومحبيه عليه، وأن يعود سريعًا إلى حياته الطبيعية بكل خير وسلامة”.

واختتم رسالته متمنيًا له تجاوز هذه الوعكة الصحية في أقرب وقت، قائلًا: “ألف سلامة عليك يا سوبر، وإن شاء الله تكون فترة وتعدي على خير”.

وتفاعل عدد كبير من متابعي تامر عبدالحميد مع المنشور، داعين لأيمن منصور بالشفاء العاجل والعودة إلى ممارسة حياته بشكل طبيعي في أسرع وقت

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