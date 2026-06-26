ختام المجموعة الرابعة للمونديال.. إعلان تشكيل مباراة تركيا وأمريكا

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أعلن منتخبا تركيا وأمريكا، التشكيل الرسمي لمباراتهما صباح اليوم الجمعة، على ملعب "لوس أنجلوس"، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة لكأس العالم 2026.



واختار فينتشينزو مونتيلا المدير الفني للمنتخب التركي – الذي ودع كأس العالم بشكل رسمي - تشكيل فريقه للقاء اليوم، والذي جاء كالتالي:



حراسة المرمى: أوجورجان تشاكير



خط الدفاع: زكي سيليك - أوزان كاباك- عبد الكريم برداكجي- إيرين إلمالي



خط الوسط: أوركون كوكجو- صالح أوزكان - أوجوز أيدين - أردا جولر- كينان يلدز



خط الهجوم: باريس يلماز



كما أعلن ماوريسيو يوتشيتينو المدير الفني للمنتخب الأمريكي - الذي ضمن التأهل لدور الـ 32 - تشكيل فريقه، وجاء كالتالي:



حراسة المرمى: مات تيرنر



خط الدفاع: جو سكالي- أوستون ترستي- مايلز روبنسون- مارك مكينزي



خط الوسط: سيباستيان بيرهالتر- ويستون ماكيني – جيوفاني رينا



خط الهجوم: تيموتي وياه - بريندون آرونسون - ريكاردو بيبي