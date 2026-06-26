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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بلومبرج: استمرار حركة عبور السفن من مضيق هرمز اليوم رغم هجوم أمس

مضيق هرمز
مضيق هرمز
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا نقلا عن وكالة بلومبرج، يفيد استمرار حركة عبور السفن من مضيق هرمز اليوم رغم هجوم أمس.

وفي وقت سابق أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي، مجددا موقف إدارته الرافض لامتلاك طهران أي قدرات نووية عسكرية.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستبدأ قريبا شراء القمح وفول الصويا من المزارعين الأمريكيين تمهيدًا لبيعهما إلى إيران، في إطار التفاهمات الجارية بين الجانبين.

وفي الشأن البحري، قال ترامب إن حركة الملاحة في مضيق هرمز تسير بصورة طبيعية، مشيرًا إلى أن نحو 19 مليون برميل من النفط عبرت المضيق أمس، وهو ما وصفه بأنه أعلى معدل تدفق في تاريخ الممر البحري.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه مضيق هرمز تصعيدًا أمنيًا، بعد تعرض سفينة شحن لإطلاق نار أثناء عبورها، ما دفع المنظمة البحرية الدولية إلى تعليق خطتها الخاصة بإجلاء مئات السفن وآلاف البحارة العالقين في المنطقة.

وبحسب مسؤولين أمريكيين، تعرضت السفينة لإطلاق نار من قبل القوات الإيرانية، فيما أوضحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) أن السفينة أصيبت بمقذوف في جانبها الأيمن أثناء إبحارها قبالة السواحل العُمانية، ما أسفر عن أضرار بجسر القيادة دون وقوع إصابات أو تلوث بحري.

في المقابل، شددت السلطات الإيرانية المشرفة على الملاحة في مضيق هرمز على ضرورة التزام السفن بالمسارات المعتمدة، مؤكدة أن أي سفينة تعبر خارج تلك المسارات لن تحصل على ضمانات المرور الآمن أو التغطية التأمينية، وستتحمل المسؤولية القانونية الكاملة.

وعقب الحادث، أعلن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينجيز، تعليق خطة إجلاء السفن مؤقتًا، مؤكدًا أن القرار يهدف إلى ضمان أعلى مستويات السلامة قبل استئناف العمليات، ومشيرًا إلى أن السفينة المستهدفة لم تكن ضمن القافلة التي تنظمها المنظمة.

السفن مضيق هرمز القاهرة الإخبارية

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