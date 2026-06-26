الدفاعات الجوية الروسية تسقط 660 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها دمرت، خلال الليلة الماضية، 660 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مناطق روسية عدة.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "أنه خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمّرت 660 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين".

وأشار البيان إلى أن المسيرات أسقطت فوق أراضي مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وأوريول، وكالوجا وليبيتسك وروستوف وفورونيج وتولا وريازان وأستراخان وموسكو، وجمهورية القرم، وفوق مياه البحر الأسود وبحر آزوف.