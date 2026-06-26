ضبط تلاعب بمحطة وقود والاستيلاء على مواد بترولية وإضافة مياه إلى السولار بـ درنكة

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار المحافظة في تنفيذ حملات رقابية مكثفة على محطات الوقود والمنشآت التموينية، للتصدي بكل حسم لمحاولات التلاعب أو الغش في تداول المواد البترولية، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول المنتجات البترولية بالمواصفات القياسية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يثبت تورطه في أي مخالفات تمس الأمن الاقتصادي أو مصالح المواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات التموينية، التي نُفذت في إطار توجيهاته وبمتابعة مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس خالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، أسفرت عن ضبط مخالفات جسيمة بإحدى محطات خدمة وتموين السيارات بقرية درنكة التابعة لمركز أسيوط، حيث كشفت أعمال الفحص والتفتيش عن التلاعب بالعدادات السرية الخاصة بطلمبات المحطة بغرض الاستيلاء على كميات من المواد البترولية بالمخالفة للقانون.

وأضاف المحافظ أن الفحص الفني، الذي جرى بالتعاون مع إحدى شركات البترول، أثبت كذلك وجود تلاعب في نوعية الوقود داخل تنكات المحطة، تمثل في إضافة المياه إلى السولار، وهو ما يعد مخالفة جسيمة من شأنها الإضرار بالمستهلكين والتأثير على جودة الوقود المستخدم.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملة رصدت أيضًا عددًا من المخالفات الأخرى، تمثلت في عدم وجود سجل تفتيش بالمحطة، وعدم وجود جدول مقاسات التنكات، بالمخالفة للاشتراطات والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.

وأكد محافظ أسيوط أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورًا، وتحرير المحضر اللازم وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، إلى جانب وقف شحن المواد البترولية للمحطة لحين انتهاء التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على جميع محطات الوقود والمنشآت التموينية بمختلف مراكز المحافظة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تؤثر على جودة السلع والخدمات المقدمة لهم، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بإحكام الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك.