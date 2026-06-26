انهيار جديد يهز تل أبيب.. البورصة تنزف والدولار يكتسح الشيكل

أنهت جلسة التداول الأسبوعية في بورصة تل أبيب بانخفاضات تجاوزت 1.5% وتراجع مؤشر TA-35 بنسبة 1.7%، وانخفض مؤشر TA-125 بنسبة 1.3%، وتراجع مؤشر TA-90 بنسبة 0.3%.

أما على صعيد المؤشرات القطاعية، فقد انخفض مؤشر TA-Tech بنسبة 2.4%، ومؤشر TA-Defense بنسبة 2.1%، بحسب ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

في غضون ذلك، يواصل الشيكل تراجعه مقابل العملات الرئيسية. وقد استقر سعر صرف الدولار عند 3 شواقل، واليورو عند 3.41 شيكل.

وتسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، في خسارة ما بين 50 إلى 100 مليار شيكل، حيث انعكست المواجهة على دولة الاحتلال بأزمات اقتصادية واستراتيجية عميقة.