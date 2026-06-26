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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انهيار جديد يهز تل أبيب.. البورصة تنزف والدولار يكتسح الشيكل

بورصة تل أبيب
بورصة تل أبيب
ناصر السيد

أنهت جلسة التداول الأسبوعية في بورصة تل أبيب بانخفاضات تجاوزت 1.5% وتراجع مؤشر TA-35 بنسبة 1.7%، وانخفض مؤشر TA-125 بنسبة 1.3%، وتراجع مؤشر TA-90 بنسبة 0.3%. 

أما على صعيد المؤشرات القطاعية، فقد انخفض مؤشر TA-Tech بنسبة 2.4%، ومؤشر TA-Defense بنسبة 2.1%، بحسب ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

في غضون ذلك، يواصل الشيكل تراجعه مقابل العملات الرئيسية. وقد استقر سعر صرف الدولار عند 3 شواقل، واليورو عند 3.41 شيكل.

وتسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، في خسارة ما بين 50 إلى 100 مليار شيكل، حيث انعكست المواجهة على دولة الاحتلال بأزمات اقتصادية واستراتيجية عميقة.

انهيار جديد يهز تل أبيب البورصة تنزف الدولار يكتسح الشيكل الحرب الأمريكية الإسرائيلية بورصة تل أبيب

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