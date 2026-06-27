قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مهيب عبد الهادي يكشف تفاصيل إصابة محمد عبد المنعم أمام إيران
مجموعة مصر.. بلجيكا تتقدم على نيوزيلندا بهدف تروسارد في الشوط الأول
محمود صابر يكتب التاريخ ويسجل أسرع هدف لمصر في كأس العالم
في ذكراه.. قصة وفاة صلاح قابيل وحقيقة دفنه حيا وهل تزوج وداد حمدي؟
القاهرة 35 والصعيد 41 درجة.. الأرصاد تكشف خريطة طقس السبت بالمحافظات
57 جنيهًا للكيلو.. شعبة الدواجن تكشف مفاجأة بشأن أسعار الفراخ
قائمة أسعار السلع التموينية اليوم السبت 27-6-2026
حكم التوفير الشخصي من بدل الانتقال المصروف من جهة العمل.. الإفتاء تجيب
كأس العالم 2026.. تعرف على مواجهات الدور الـ 32 حتى الآن
الثاني خلال 24 ساعة.. زلزال يضرب باكستان بقوةٍ 5.4 درجة
التعادل الإيجابي يحسم أحداث الشوط الاول بين منتخبي مصر وايران
تركي آل الشيخ يعلق على مباراة مصر وإيران: الحكم مش سالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ساعات ذكية تكتشف انقطاع التنفس .. ميزة طبية جديدة متاحة

ساعات ذكية
ساعات ذكية
احمد الشريف

كشفت مراجعة علمية موسعة نشرها موقع "إنغادجيت" (Engadget) التقني العالمي عن قفزة برمجية جديدة تحول الساعات الذكية إلى أجهزة طبية استباقية.

وسلط التقرير الاستقصائي لعام 2026 الضوء على مدى دقة الميزات الاستشعارية الحديثة في تتبع متلازمة "انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم" (Sleep Apnea)، مؤكداً أن دمج المستشعرات الحيوية مع خوارزميات المعالجة العصبية صامتاً يمنح المستخدمين فرصة ذهبية لاكتشاف الاضطرابات الحيوية الخطيرة قبل تفاقمها.

تفكيك شفرات الحوسبة الحيوية 

تستهدف المنظومة البرمجية المحدثة للأجهزة القابلة للارتداء رصد التغيرات الطفيفة في نمط تدفق الأكسجين وتأرجح دقات القلب خلال فترات الراحة. 

وتمنح البيانات الرصدية لعام 2026 الحواسب المصغرة بالساعات صلاحية أتمتة قراءة مستويات تشبع الأكسجين في الدم (SpO2) في أجزاء من الثانية، لتسجيل أي انخفاض مباغت يبرهن على انسداد مجرى الهواء بنسبة مطابقة للتحاليل المختبرية بلغت 100% في بعض الأنظمة المعتمدة طبياً.

أتمتة الفحص الليلي لحماية المعالجات من السخونة

تمنح الشركات المصنعة واجهات تشغيل الساعات خطوط دفاع تقنية مكثفة تضمن صيانة العتاد وتوفير الطاقة أثناء المراقبة المستمرة طوال الليل؛ وحرص مبرمجو الأكواد بوادي السيليكون على تهيئة خوارزميات صامتة تتولى أتمتة جدولة البيانات وتحليل حركات المعصم دون إحداث أي ضغط برمي مفرط، مما يحمي المعالج واللوحة الأم من السخونة المفرطة اللحظية، ويصون كيميائياً خلايا البطارية ضد النزيف الحراري المباغت.

اهتمام صحي وترقبي واسع يتابعه قطاع الاتصالات

تفتح هذه الطفرة الحمائية المستدامة آفاقاً استهلاكية وتسويقية بالغة الأهمية يتابعها مراجعو الهاردوير وسوق الاتصالات في مصر لعام 2026. 

ويرى خبراء البرمجيات محلياً أن أتمتة الرصد الصحي يمثل حلاً عبقرياً ومنظماً يترقبه فئات الشباب المستقلين وعاملي قنوات العمل الحر بمصر الذين يعانون من ضغوط العمل وإجهاد النوم، حيث تتيح لهم الساعات الذكية المعاصرة تتبع مؤشراتهم الحيوية بسلاسة وبدون أي تعقيد واجهي.

يكشف التقييم الفني الدقيق لقدرات الساعات الذكية لعام 2026 على أن حسم الصدارة في البيئة الرقمية غادر فخخ التباهي بالتصميم الخارجي ليرتكز في عمق تسهيل وصيانة الوظائف البشرية اليومية.

 ومع حصول المزيد من الشركات على الموافقات الصحية الرسمية، يثبت قطاع التكنولوجيا أن التناغم الكامل بين العتاد المتين ونقاء السوفت وير هو خط الدفاع الأول لحفظ سلامة المستهلكين عالمياً ومحلياً.

ساعات ذكية SpO2 Sleep Apnea

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر وإيران

مجانًا.. مشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم عبر هذه القنوات المفتوحة والإنترنت

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم 2026

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم 2026

مصر وإيران

نزل التردد الآن.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإيران مباشر وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة

إلحق اظبط التردد.. قناة مفتوحة على النايل سات لنقل مباراة مصر وإيران

منتخب مصر الوطني

التردد متاح.. قائمة القنوات المجانية والمشفرة لـ مباراة مصر وإيران فى المونديال

منتخب مصر الوطني

تردد قناة beIN sports المفتوحة.. بث مباشر ماتش مصر وإيران الآن في كأس العالم

الأهلي

مفاجأة مدوية.. كاف يدرس استخدام «الكارت الذهبي» لمشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

مباراة مصر وإيران

اتفرج ببلاش.. تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة لمشاهدة لمباراة مصر وإيران بث مباشر

ترشيحاتنا

لحظة واحدة

عرض مسرحية لحظة واحدة بقاعة صلاح جاهين بمسرح البالون يشهد حضورًا فنيًا بارزًا

ريهام عبد الغفور تهنئ أحمد السعدنى بزواجه على ميرنا الهلباوى

ريهام عبد الغفور تهنئ أحمد السعدني بزواجه من ميرنا الهلباوي

بوستر فيلم ريد فلاج

طرح بوستر فيلم ريد فلاج لـ أحمد حاتم وجميلة عوض

بالصور

كيف يحافظ الطالب على تركيزه في الأيام المتبقية من الامتحانات؟

كيف يحافظ الطالب على تركيزه في الأيام المتبقية من الامتحانات؟
كيف يحافظ الطالب على تركيزه في الأيام المتبقية من الامتحانات؟
كيف يحافظ الطالب على تركيزه في الأيام المتبقية من الامتحانات؟

أخطرها «إنت فاشل».. 8 كلمات لا تقلها لطالب الثانوية العامة لأنها قد تدمر ثقته بنفسه

8 كلمات لا تقلها لطالب الثانوية العامة لأنها قد تدمر ثقته بنفسه
8 كلمات لا تقلها لطالب الثانوية العامة لأنها قد تدمر ثقته بنفسه
8 كلمات لا تقلها لطالب الثانوية العامة لأنها قد تدمر ثقته بنفسه

بدلًا من شراء الأنواع الباهظة.. طريقة عمل سيرم الشعر في المنزل

بدلًا من شراء الأنواع الباهظة.. طريقة عمل سيرم الشعر في المنزل
بدلًا من شراء الأنواع الباهظة.. طريقة عمل سيرم الشعر في المنزل
بدلًا من شراء الأنواع الباهظة.. طريقة عمل سيرم الشعر في المنزل

ليس كل انتقاد كراهية.. كيف تحتوي غيرة الآخرين منك؟.. طرق التعامل مع اختلاف طباع البشر بذكاء

كيف تحتوي غيرة الآخرين منك وتتعامل مع اختلاف الطباع بذكاء؟
كيف تحتوي غيرة الآخرين منك وتتعامل مع اختلاف الطباع بذكاء؟
كيف تحتوي غيرة الآخرين منك وتتعامل مع اختلاف الطباع بذكاء؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد