رامين رضائيان باكيا لـ"شعب إيران" : سامحونا قدمنا مباراة كبيرة

وجه رامين رضائيان نجم منتخب إيران رساله لجماهير منتخب ايران عقب التعادل امام منتخب مصر في الجوله الثالثه من دور المجموعات بكأس العالم

وأكد في تصريحات عقب المباراة:" يا شعب إيران .. سامحونا

لا استطيع أن أقول شيئا، لا أعرف لماذا نحن سيئين الحظ إلي هذا الحد مرة ومرتين وثلاث مرات، ولا أعرف ما الذنب الذي ارتكبه شعبنا، كنا نتمي التأهل فقط حتي نفرح شعبنا، لم يكن يهمنا لو متنا اليوم في الملعب كل ما أردناه أن نري شعبنا سعيدا، منذ 3 شهور ونحن نقاتل من أجل التأهل حبا لشعبنا.

وأضاف :"، يا شعب إيران سامحونا، قدمنا مباراة كبيرة، لكنني لا أعرف لماذا يحدث معنا، عندما قيل أن الهدف تسلل كان لاعبو مصر يحتفلون وكأنهم فازوا بالمباراة".