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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2026.. الإعلان منتصف الأسبوع الجاري

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

تقترب لحظة الحسم لآلاف طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج، بعدما دخلت أعمال تجهيز النتيجة مراحلها الأخيرة داخل الكنترولات، وسط استعدادات مكثفة لإعلانها رسميًا خلال منتصف الأسبوع الجاري، عقب الانتهاء من المراجعات النهائية واعتمادها من اللواء الدكتور طارق راشد، محافظ سوهاج.

وتشهد كنترولات الشهادة الإعدادية بالمحافظة حالة من العمل المتواصل، حيث يواصل أعضاء الكنترول مراجعة أوراق الرصد والدرجات بدقة شديدة، لضمان خروج النتيجة في صورة دقيقة وخالية من أي أخطاء، بما يحفظ حقوق جميع الطلاب ويحقق مبدأ العدالة والشفافية.

نتيجة الشهادة الاعدادية بسوهاج 2026

وأكد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن أعمال الكنترول وصلت إلى مرحلة المراجعة النهائية، بعد الانتهاء من التصحيح ورصد درجات الطلاب في جميع الإدارات التعليمية، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تُعد الأهم، إذ يتم خلالها تدقيق كل البيانات والدرجات قبل رفعها للاعتماد الرسمي.

وأوضح وكيل الوزارة أن فرق العمل داخل الكنترولات تعمل لساعات طويلة لإنجاز المهمة في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام الكامل بمعايير الدقة، لافتًا إلى أن المديرية لا تسمح بإعلان النتيجة إلا بعد التأكد من مراجعة جميع الدرجات أكثر من مرة، حفاظًا على حقوق الطلاب.

وأشار إلى أن الموعد المتوقع والأقرب لاعتماد النتيجة هو منتصف الأسبوع الجاري، وعلى الأرجح يوم الإثنين، ما لم تستدعِ أعمال المراجعة مزيدًا من الوقت، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو إعلان نتيجة دقيقة تعكس المجهود الحقيقي الذي بذله الطلاب طوال العام الدراسي.

وأضاف أن جميع مراحل العمل، بداية من التصحيح مرورًا بالرصد وانتهاءً بالمراجعة النهائية، تمت وفق ضوابط واضحة وتحت إشراف كامل من قيادات مديرية التربية والتعليم، لضمان تحقيق أعلى درجات النزاهة والدقة.

وتحظى نتيجة الشهادة الإعدادية هذا العام باهتمام واسع من الطلاب وأولياء الأمور، باعتبارها محطة فاصلة في مستقبل الطلاب، حيث تحدد مسارهم التعليمي خلال المرحلة الثانوية، سواء بالالتحاق بالثانوي العام أو التعليم الفني، وهو ما يجعل إعلانها من أكثر الأحداث التعليمية انتظارًا داخل المحافظة.

وتسود حالة من الترقب في مختلف مراكز وقرى سوهاج، مع اقتراب لحظة اعتماد النتيجة، حيث ينتظر آلاف الأسر إعلانها رسميًا للاطمئنان على نتائج أبنائهم، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة في مشوار الطلاب التعليمي.

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