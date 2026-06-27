مصرع سيدة في انفجار أسطوانة بوتاجاز بقرية ميدوم ببني سويف

فارقت سيدة خمسينية من العمر تدعى ليلى محمود شكري، الحياة متأثرة بإصابتها التي تعرضت لها جراء انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزلها بقرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى ببني سويف

وكانت السيدة قد أُصيبت بحروق وإصابات خطيرة إثر وقوع الانفجار، حيث جرى نقلها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، وخضعت لمتابعة من الأطقم الطبية في محاولة لإنقاذ حياتها، إلا أن حالتها الصحية تدهورت خلال الساعات الماضية، وفارقت الحياة متأثرة بإصابتها

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بشأن الواقعة، واستخراج التصاريح المطلوبة، تمهيدًا لدفن الجثمان بمقابر الأسرة.