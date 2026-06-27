قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بقيمة 343 مليون يورو.. أوروبا وأوكرانيا يطلقان برامج لتعزيز التقنيات «مزدوجة الاستخدام»
زلزال 5 ريختر يضرب طاجيكستان
أحمد موسى: مفيش في كأس العالم مجموعة سهلة .. ده إيطاليا مراحتش المونديال
غير الليمون والعسل .. أكلات لن تخطر ببالك تقوي المناعة
أحمد موسى يدافع عن حسام حسن ويرد على المشككين
فرحا بتأهل الفراعنة التاريخي في المونديال .. أحمد موسى يظهر بـ تيشيرت منتخب مصر على الهواء
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع أجواء حارة رطبة نهارًا معتدلة ليلًا
بعد إغلاقه منذ زلزال 1992 | الأزهر يوافق على إحلال وتجديد مسجد الإمام الليث بن سعد .. صور
أحمد موسى: لاعبو منتخب مصر رجالة ونرى النسخة الأفضل للفراعنة في مشاركات كأس العالم
أحمد موسى: الغوغاء طلعوا وعملوا حملة قبل مباراة مصر وإيران ومفيش حاجة حصلت
كريم خالد عبد العزيز يكتب: شارع الفن.. لوحة حضارية تزين الجمهورية الجديدة
باسم ياخور يقود أمسية قادة الإنسانية في دبي.. وتكريم نجوم الفن وصناع الأثر من مختلف أنحاء العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تفاصيل ملحمة إنشاء مستشفى «شفاء الأورمان» خلال عقد من الزمان

10 سنوات شفاء الأورمان.. الملحمة الكاملة لإنشاء مستشفى «شفاء الأورمان» خلال عقد من الزمن
10 سنوات شفاء الأورمان.. الملحمة الكاملة لإنشاء مستشفى «شفاء الأورمان» خلال عقد من الزمن
شمس يونس

في قلب صعيد مصر، حيث كانت معاناة مرضى السرطان تتضاعف بالسفر لمئات الكيلومترات بحثاً عن جرعة كيماوي أو جلسة إشعاع، ولدت معجزة طبية وإنسانية على أرض محافظة الأقصر، حيث لم يكن مستشفى «شفاء الأورمان» مجرد مبنى طبي يتم تشييده، بل كان بمثابة طوق نجاة لمليون ونصف المليون مريض أورام في محافظات الصعيد، تضمنت «الأقصر، قنا، أسوان، سوهاج، البحر الأحمر، والوادي الجديد».

بدأت الرحلة الفعلية في 9 ديسمبر 2014، عندما أطلقت جمعية الأورمان إشارة البدء الرسمية بوضع حجر أساس المستشفى على مساحة تقدر بنحو 8.8 فدان بمدينة طيبة الجديدة، وسط حضور شعبي وتنفيذي كبير، بهدف تأسيس أول مستشفى تخصصي بالمجان تماماً لعلاج الأورام في جنوب الصعيد.

وعلى مدار قرابة الـ 15 شهراً، تحول موقع العمل في مدينة طيبة الجديدة إلى خلايا نحل، حيث واصل المهندسون والعمال الليل بالنهار لإنهاء المرحلة الأولى من المستشفى وفقاً لأحدث الأكواد العالمية للمنشآت الطبية.

وفي مطلع عام 2016 بدأ العمل المتواصل، حيث بدأت الشركات الهندسية والطبية في تسليم الأجهزة المتطورة والتي شملت أجهزة الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية المتطورة المستوردة من كبرى الشركات، بالتوازي مع فرش غرف الإقامة والعيادات الخارجية وتدريب الكوادر التمريضية بصفة يومية.

وفي 27 مايو 2016، شهدت مصر حدثاً تاريخياً بافتتاح المرحلة الأولى للمستشفى، بحضور رئيس الوزراء الأسبق المهندس «إبراهيم محلب» ولفيف من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة، ورجال الأعمال ونجوم الفن والرياضة الذين ساهموا في حملات الدعم والمسانده.

حيث ضمت المرحلة الأولى، عيادات خارجية مجهزة لاستقبال مئات المرضى يومياً، بجانب قسم متكامل للعلاج الكيماوي يضم 45 سريراً، وكذلك قسم العلاج الإشعاعي وصيدلية إكلينيكية متطورة، بالإضافة إلى أقسام الطوارئ، والمختبرات الطبية، وبنك الدم.

ولم تمر سوى ساعات قليلة على قص شريط الافتتاح، حتى فتح المستشفى أبوابه رسمياً لإستقبال أول مواطن من أبناء الصعيد يعاني من أورام الجهاز الهضمي، وتم فتح ملف طبي إلكتروني له بالكامل، وخضع للفحوصات والتحاليل اللازمة في غضون دقائق، ووضع الخطة العلاجية له دون أى أعباء مادية.

لم تتوقف العجلة عند المرحلة الأولى، فنجاح استقبال أول مريض كان الوقود الذي دفع لإطلاق المرحلة الثانية في عام 2018 والتي شملت غرف العمليات الكبرى، والرعاية المركزة، بالإضافة إلى قسم الإقامة الداخلية «القسم الداخلي».

ومن جانبه أكد محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إن مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر يمثل نموذجاً يحتذى به في تلاحم المجتمع المدني مع الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر الصحية، مشيراً أن «شفاء الأورمان» حكاية بدأت بحجر، وتحولت في بضعة أشهر إلى منارة تضيء طريق الأمل لآلاف الأسر في صعيد مصر.

الاقصر اخبار الاقصر شفاء الاورمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

1000 جنيه دفعة واحدة.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

الذهب

الحق اشتري عشان هيغلى.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة عن الأسعار

الذهب

الذهب يعود للارتفاع مجددا.. والجرام يسجل 6606 جنيهات للشراء

الذهب

عيار 21 يفقد 210 جنيهات في أسبوع والجنيه الذهب يهبط إلى 46480 جنيهًا.. هل اقتربت فرصة الشراء؟

وزير التربية والتعليم

بعد شائعة صعوبة عربي الثانوية العامة|التعليم تطمئن الطلاب: الأسئلة متوازنة

جروبات شاومينج

شاومينج: اخدنا امتحان عربي الثانوية العامة من الكنترول وهننشره الفجر|والتعليم: الأسئلة مؤمنة

مياه الشرب

اليوم لمدة 6 ساعات.. قطع مياه الشرب عن هذه المناطق بالجيزة

أسعار البيض

بعد التراجع الأخير.. مفاجأة فى أسعار البيض اليوم فى الأسواق

ترشيحاتنا

ياسمينا المصري وأشرف زكي

بعد أزمة تصريحاتها.. المحكمة الاقتصادية تقضي بحبس ياسمينا المصري

منح ومرتبات في 7 دول

فرص لا تعوض.. 7 دول تقدم لك منحاً ومرتبات مجزية للانتقال والعيش فيها

مونوريل شرق النيل

مرحلة جديدة من القطار المعلق.. تعرف على المحطات الجديدة للمونوريل بعد تشغيلها

بالصور

بعد التأهل إلى دور الـ32 بكأس العالم.. جولة داخل جراج سيارات نجوم منتخب مصر

منتخبي مصر
منتخبي مصر
منتخبي مصر

إنشاء مركز وطنى للطباعة ثلاثية الأبعاد لخدمة مؤسسات الدولة

صورة من التوقيع
صورة من التوقيع
صورة من التوقيع

انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركي نسر الأناضول 2026 بتركيا

صورة من التدريب
صورة من التدريب
صورة من التدريب

رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي
رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي
رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي

فيديو

ميرنا الهلباوي

قبل زواجها من أحمد السعدني.. تعرف على أبرز محطات ميرنا الهلباوي

أغنية نص ملعب قلبي

حكيم يطرح نص ملعب.. أغنية جديدة بمفردات مستوحاة من كرة القدم

أرانب أمريكا

قرون سوداء وأشكال غريبة.. ماذا يحدث للأرانب البرية في أمريكا؟

إيبولا

إيبولا في فرنسا.. ماذا نعرف عن الفيروس الأخطر عالمياً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد