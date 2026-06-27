وسيم السيسي: 86.6% من المصريين يحملون جينات وراثية من أسرة توت عنخ آمون

أكد الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، أن عالمة جينات أمريكية أجرت أبحاثًا علمية على المصريين، بمشاركة علماء جينات مصريين، وتوصلت إلى أن 97.5% من التركيب الجيني للمصريين، مسلمين ومسيحيين، متطابق.

وأضاف عالم المصريات، خلال حواره ببرنامج "بيزنس حياة" الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أن هذه الأبحاث تؤكد أن المصريين شعب واحد، ولا يمكن التفرقة بين المسلم والمسيحي على أساس الأصل، موضحًا أنه عندما ترى مواطنًا مصريًا في أي دولة بالعالم قد تدرك من ملامحه أنه مصري، لكن لا يمكنك معرفة ما إذا كان مسلمًا أو مسيحيًا.

ولفت إلى أن 86.6% من المصريين يحملون جينات وراثية مشتركة مع السلالة التي تنتمي إليها أسرة الملك توت عنخ آمون، معتبرًا أن ذلك يمثل دليلًا على أن المصريين الحاليين هم امتداد لأحفاد المصريين القدماء.

وأشار إلى أن هذه الدراسات، بحسب ما ذكره، تكتسب أهمية كبيرة لأنها ترد على من يشككون في انتماء المصريين إلى أجدادهم القدماء، مؤكدًا أن بعض الأجانب يزعمون أن المصريين الحاليين ليسوا بناة الحضارة المصرية القديمة، وهو ما وصفه بأنه غير صحيح.