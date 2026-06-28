استشاري صحة نفسية : الأمهات أكثر الفئات عرضة لظاهرة الاحتراق النفسي

أكدت الدكتورة ريهام حسن، استشارية الصحة النفسية، أن ظاهرة الاحتراق النفسي أصبحت من أكثر المشكلات التي يعاني منها الجميع، لا سيما في ظل ضغوط الحياة المتزايدة، مشيرة إلى أن الأمهات أكثر الفئات عرضة لهذا الشعور بسبب الإحساس المستمر بالمسؤولية والرغبة في تقديم الأفضل لأبنائهن.

وأضافت الدكتورة ريهام حسن، خلال لقائها على قناة صدى البلد، أن شعور الأم بالذنب يبدأ منذ لحظة الولادة تقريبًا، إذ تظن دائمًا أنها كان بإمكانها تقديم المزيد لطفلها، مؤكدة أن هذا الشعور طبيعي ما دام يدفعها للتطور، لكنه يصبح مؤذيًا إذا تحول إلى عبء نفسي دائم.

وأوضحت أن غريزة الأمومة تدفع المرأة إلى الاعتقاد بأنها مطالبة بتلبية جميع احتياجات طفلها، بينما الواقع يؤكد أن ذلك غير ممكن، لافتة إلى أن المطلوب هو تقديم أفضل ما تستطيع الأم وفقًا لقدراتها وإمكاناتها، مع مراعاة أن احتياجات الطفل تختلف من مرحلة عمرية إلى أخرى.

وأكدت استشارية الصحة النفسية أن الكثير من السيدات يربطن قيمتهن الشخصية بمدى العطاء أو الإنجاز أو أداء دور الأم، وهو مفهوم غير صحيح، مشددة على أن قيمة الإنسان لا ترتبط بوظيفة أو دور اجتماعي، وإنما بقيمته الإنسانية وشخصيته المستقلة.