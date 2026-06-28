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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 213 كجم أغذية فاسدة في حملات تموينية بمركز أبنوب

ضبط 213 كجم أغذية فاسدة و454 عبوة غذائية مخالفة ومنتهية الصلاحية في حملات تموينية بمركز أبنوب
ضبط 213 كجم أغذية فاسدة و454 عبوة غذائية مخالفة ومنتهية الصلاحية في حملات تموينية بمركز أبنوب
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بحماية صحة المواطنين، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس سلامة الغذاء أو حقوق المستهلكين.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة المهندس خالد محمد أحمد وكيل الوزارة، كثفت حملاتها الرقابية على الأسواق، حيث نفذت إدارة تموين أبنوب حملة موسعة استهدفت الأسواق ومحلات التسالي والعصائر والمنشآت الغذائية بدائرة المركز، وأسفرت عن ضبط 213 كيلوجرامًا من الأغذية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب 454 عبوة غذائية مخالفة ومنتهية الصلاحية وبدون بيانات، قبل وصولها إلى موائد المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار المحافظ إلى أن المضبوطات شملت 155 كيلوجرامًا من اللحوم والكبدة والبانيه والشاورما، و36 كيلوجرامًا من زيت الطعام المعاد تصنيعه، و2 كيلوجرام من الرنجة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و5 كيلوجرامات من عصير الفراولة غير الصالح، و5 كيلوجرامات من الفواكه المخففة المقطعة غير الصالحة، و10 كيلوجرامات من الجبن الرومي، بالإضافة إلى 55 طبق لانشون و20 طبق أرز بلبن بدون بيانات، و6 زجاجات مشروبات غازية منتهية الصلاحية.

وأضاف أن الحملة تمكنت كذلك من ضبط عبوة من مادة الطرطرازين تزن 250 جرامًا داخل أحد محال بيع وتحميص اللب، حيث تم التحفظ على جميع المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار الحملات التموينية والرقابية بشكل يومي بمختلف أنحاء المحافظة، لضبط الأسواق، ومراقبة جودة السلع والمنتجات الغذائية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان وصول غذاء آمن وسليم إلى المستهلك.

أسيوط الحملات الرقابية المنشآت الغذائية الغش التجاري مخالفات إدارة تموين أبنوب الأغذية الفاسدة اللحوم

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